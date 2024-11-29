Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 29 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, прокоментуємо екстрене звернення Президента України Володимира Зеленського з приводу можливого ракетного удару Російської Федерації із застосуванням "Орєшніка".

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо такі теми:

екстрене звернення Зеленського;

можливий удар росіян "Орєшніком" по Києву;

в НАТО зробили чергову заяву.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

політолог Ігор Рейтерович;

футуролог Віталій Кулик;

виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олександр Бригинець;

журналіст, політичний аналітик Олексій Кошель;

перший заступник голови "Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк;

член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін погрожує завдати нового удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". Можливою ціллю може стати Київ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.