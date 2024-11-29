Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE arrow
Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

29 листопада 2024 р. 08:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України

Сьогодні, 29 листопада, в ефірі Ранок.LIVE обговоримо низку актуальних та важливих питань. Зокрема, прокоментуємо екстрене звернення Президента України Володимира Зеленського з приводу можливого ракетного удару Російської Федерації із застосуванням "Орєшніка".

Подивитися ефір можна о 08:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо такі теми:

  • екстрене звернення Зеленського;
  • можливий удар росіян "Орєшніком" по Києву;
  • в НАТО зробили чергову заяву. 

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снєгирьов;
  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • політолог Ігор Рейтерович;
  • футуролог Віталій Кулик;
  • виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • голова Комітету виборців України, доктор історичних наук Олександр Бригинець; 
  • журналіст, політичний аналітик Олексій Кошель;
  • перший заступник голови "Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів" Михайло Цимбалюк;
  • член делегації ПАРЄ, Народний депутат України, Член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін погрожує завдати нового удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою "Орєшнік". Можливою ціллю може стати Київ.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 28 листопада підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трлн грн.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

09:22 Світла не буде по 4 години — нові графіки для Одеси на п'ятницю

09:13 У Кривому Розі помітили найдорожчий кросовер у світі

09:12 В Грузії поліція застосувала спецзасоби проти протестувальників

09:11 У Києві можуть заново перебудувати міст Патона — що кажуть в КМДА

08:45 Анулювання субсидій — хто залишиться без допомоги в грудні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:42 У ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла

08:34 МАГАТЕ повідомило про стан українських АЕС після ракетного удару

Новина з відео

08:30 Кому з українців не потрібно проходити ВЛК у грудні 2024 року

08:24 З'явились фото наслідків нічної атаки РФ на Київ

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

09:22 Світла не буде по 4 години — нові графіки для Одеси на п'ятницю

09:13 У Кривому Розі помітили найдорожчий кросовер у світі

09:12 В Грузії поліція застосувала спецзасоби проти протестувальників

09:11 У Києві можуть заново перебудувати міст Патона — що кажуть в КМДА

08:45 Анулювання субсидій — хто залишиться без допомоги в грудні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:42 У ДТЕК пояснили, чому так довго немає світла

08:34 МАГАТЕ повідомило про стан українських АЕС після ракетного удару

Новина з відео

08:30 Кому з українців не потрібно проходити ВЛК у грудні 2024 року

08:24 З'явились фото наслідків нічної атаки РФ на Київ

08:11 У Києві уламки дрона пошкодили амбулаторію — фоторепортаж

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Text

15:01 Атака на Україну — по скільки годин на добу вимикатимуть світло

Text

13:34 Нагорняк сказав, скільки днів на відновлення енергосистеми

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Масований обстріл України та позиція НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:37 Железняк заявив, коли українцям чекати на підвищення податків

Text

12:17 Железняк пояснив, як кредит G7 вплине на бюджет України