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Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

14 ноября 2024 г. 13:15

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

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11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

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10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

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08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

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21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

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13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

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13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

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11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

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11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

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10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

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08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
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23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

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23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

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21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

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18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Сегодня, 14 ноября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обговорим ряд важных вопросов. В частности, экстренная встреча президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.—

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • в Украине стало больше тех, кто считает уровень мобилизации "слишком высоким", — опрос IRI;
  • украинцы стали меньше донатить на ВСУ, — Bloomberg;
  • мобилизацию в 2025 году продолжат, — Умеров;
  • какой погоды ждать украинцам зимой;
  • оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ.

Гости сегодняшнего эфира:

  • социолог Андрей Еременко;
  • военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;
  • начальник Купянской военной администрации Андрей Канашевич;
  • адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;
  • председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;
  • первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Голос" Ярослав Железняк;
  • советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;
  • синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ранее мы писали, что в Перу в субботу, 16 ноября, президент США Джо Байден встретится с главой Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, что на участке фронта в Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у врага инициативу. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.

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14:42 Укрэнерго планирует строительство воздушных ЛЭП — что известно

Срочная новость

14:40 ВСУ зачищают Купянск после попытки российского наступления

14:33 В Киеве скончался работник ТЦК, выстреливший себе в голову

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:30 Посол спрогнозировал, когда в Украину примут в ЕС и будет мир

14:30 Прибавки к зарплатам в 2025 году — кто и сколько получит

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