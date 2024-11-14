Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Сегодня, 14 ноября, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами и аналитиками обговорим ряд важных вопросов. В частности, экстренная встреча президента Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.—

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке .

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

в Украине стало больше тех, кто считает уровень мобилизации "слишком высоким", — опрос IRI;

украинцы стали меньше донатить на ВСУ, — Bloomberg;

мобилизацию в 2025 году продолжат, — Умеров;

какой погоды ждать украинцам зимой;

оккупанты попытались прорвать оборону на Купянском направлении, переодевшись в форму ВСУ.

Гости сегодняшнего эфира:

социолог Андрей Еременко;

военный обозреватель, майор запаса, участник русско-украинской войны Алексей Гетьман;

начальник Купянской военной администрации Андрей Канашевич;

адвокат, общественный деятель Владислав Михайленко;

председатель подкомитета по энергосбережению и энергоэффективности Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк;

первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, "Голос" Ярослав Железняк;

советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко;

синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Ранее мы писали, что в Перу в субботу, 16 ноября, президент США Джо Байден встретится с главой Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпином на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Напомним, что на участке фронта в Харьковском направлении Силам обороны удалось перехватить у врага инициативу. Однако российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ.