Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Сьогодні, 14 листопада, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, екстрену зустріч президента Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- в Україні побільшало тих, хто вважає рівень мобілізації "занадто високим", — опитування IRI;
- українці почали менше донатити на ЗСУ, — Bloomberg;
- мобілізацію у 2025 році продовжать, — Умєров;
- якої погоди очікувати українцям взимку;
- окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, переодягнувшись в форму ЗСУ.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- соціолог Андрій Єременко;
- військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
- начальник Куп’янської військової адміністрації Андрій Канашевич;
- адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
- голова підкомітету з питань енергоощадження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
- перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос" Ярослав Железняк;
- радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;
- синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Раніше ми писали, що у Перу в суботу, 16 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з головою Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).
Нагадаємо, що на ділянці фронту на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.