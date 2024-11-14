Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Сьогодні, 14 листопада, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, екстрену зустріч президента Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

в Україні побільшало тих, хто вважає рівень мобілізації "занадто високим", — опитування IRI;

українці почали менше донатити на ЗСУ, — Bloomberg;

мобілізацію у 2025 році продовжать, — Умєров;

якої погоди очікувати українцям взимку;

окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, переодягнувшись в форму ЗСУ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

соціолог Андрій Єременко;

військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;

начальник Куп’янської військової адміністрації Андрій Канашевич;

адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;

голова підкомітету з питань енергоощадження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;

перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос" Ярослав Железняк;

радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;

синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Раніше ми писали, що у Перу в суботу, 16 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з головою Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Нагадаємо, що на ділянці фронту на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ.