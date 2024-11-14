Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE arrow
Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

14 листопада 2024 р. 13:15

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні, 14 листопада, в ефірі День.LIVE разом із запрошеними експертами та аналітиками обговоримо низку важливих питань. Зокрема, екстрену зустріч президента Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • в Україні побільшало тих, хто вважає рівень мобілізації "занадто високим", — опитування IRI;
  • українці почали менше донатити на ЗСУ, — Bloomberg;
  • мобілізацію у 2025 році продовжать, — Умєров;
  • якої погоди очікувати українцям взимку;
  • окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, переодягнувшись в форму ЗСУ.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • соціолог Андрій Єременко;
  • військовий оглядач, майор запасу, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман;
  • начальник Куп’янської військової адміністрації Андрій Канашевич;
  • адвокат, громадський діяч Владислав Михайленко;
  • голова підкомітету з питань енергоощадження та енергоефективності Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк;
  • перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, "Голос" Ярослав Железняк;
  • радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко;
  • синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.

Раніше ми писали, що у Перу в суботу, 16 листопада, президент США Джо Байден зустрінеться з головою Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). 

Нагадаємо, що на ділянці фронту на Харківському напрямку Силам оборони вдалося перехопити у ворога ініціативу. Проте російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

14:42 Укренерго планує будівництво нових повітряних ЛЕП — що відомо

Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

14:42 Укренерго планує будівництво нових повітряних ЛЕП — що відомо

Термінова новина

14:40 ЗСУ зачищають Куп'янськ після спроби російського наступу

14:33 У Києві помер працівник ТЦК, який вистрелив собі в голову

14:30 Посол спрогнозував, коли в Україну візьмуть в ЄС та буде мир

14:30 Надбавки до зарплат у 2025 році — хто та скільки отримає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:29 Посадовці порту на Одещині торгували довідками про інвалідність

14:27 На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік

14:17 Ремонт буде дорогим — як правильно доглядати складаний смартфон

14:12 Нардеп Одарченко отримав 8 років колонії

14:03 СБУ затримала посадовців ТЦК та депутатку за допомогу ухилянтам

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

Text

13:15 Екстрена зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна — ефір День.LIVE

Text

13:02 Біткоїн може "вбити" банки — економіст пояснив до чого тут Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявив, що не бачить ознак підготовки до виборів

Text

11:08 Захарова спростувала інформацію про заборону на виїзд спортсменам

Text

10:38 У Мінспорті відреагували на заяву гімнаста Верняєва про корупцію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров зробив заяву про терміни мобілізації — ефір Ранок.LIVE

13 листопада 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, що замість ТЦК можна створити бригади

Text

23:29 Перемога Трампа на виборах — що пишуть французькі ЗМІ

Text

21:22 Нардепка припустила, коли в Україні можуть відбутися вибори

Text

18:07 Підготовка мобілізованих та заява Блінкена — ефір Вечір.LIVE