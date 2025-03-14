Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим возможное перемирие между Украиной и Россией. Также узнаем мнение гостей относительно того, готов ли российский диктатор согласиться на прекращение огня.
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Гости сегодняшнего эфира:
- представитель роты "РУБАК" 101 ОБрО ГШ ВСУ Сергей Шовкалюк;
- председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик;
- народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
- народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко,
- политолог Тарас Чорновил;
- первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк;
- главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
- народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
- представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Москвы на предложение о прекращении огня. По его словам, российский президент Владимир Путин фактически отверг эту инициативу, используя привычные манипуляции.