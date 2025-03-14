Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим возможное перемирие между Украиной и Россией. Также узнаем мнение гостей относительно того, готов ли российский диктатор согласиться на прекращение огня.

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Гости сегодняшнего эфира:

представитель роты "РУБАК" 101 ОБрО ГШ ВСУ Сергей Шовкалюк;

председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик;

народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;

народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко,

политолог Тарас Чорновил;

первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк;

главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;

народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Москвы на предложение о прекращении огня. По его словам, российский президент Владимир Путин фактически отверг эту инициативу, используя привычные манипуляции.