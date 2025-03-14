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Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

14 марта 2025 г. 8:01

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

13 марта 2025
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21:13 Жизнь после потери любимого — история жены известного каскадера

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18:20 Встреча Рютте и Трампа в Белом доме —прямая трансляция

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17:50 Доклад Ермака о переговорах с США в Джидде — эфир Вечір.LIVE

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14:00 Встреча министров иностранных дел G-7 — эфир Новини.LIVE

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13:11 Макрон и Стармер перешли к решительным действиям — эфир День.LIVE

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08:00 Переговоры с РФ о мире и ситуация на Курщине — эфир Ранок.LIVE

12 марта 2025
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19:00 Коррупционные скандалы в столице — эфир Київського часу

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18:07 Как жить после потери — жена воина в проекте Жінки-фенікс

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим возможное перемирие между Украиной и Россией. Также узнаем мнение гостей относительно того, готов ли российский диктатор согласиться на прекращение огня.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • представитель роты "РУБАК" 101 ОБрО ГШ ВСУ Сергей Шовкалюк;
  • председатель правления Альянса "Новая энергия Украины", основатель компании производителя БпЛА "Первый контакт" Валерий Боровик;
  • народный депутат Украины, член Комитета по вопросам правовой политики Игорь Фрис;
  • народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам экономического развития Галина Янченко,
  • политолог Тарас Чорновил;
  • первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк;
  • главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус;
  • народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • представитель Военно-Морских Сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что он согласен на предложение США о прекращении огня в Украине. Но, по его словам, "это должно привести к долгосрочному миру".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал реакцию Москвы на предложение о прекращении огня. По его словам, российский президент Владимир Путин фактически отверг эту инициативу, используя привычные манипуляции.

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