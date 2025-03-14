Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо можливе перемир'я між Україною та Росією. Також дізнаємося думку гостей щодо того, чи готовий російський диктатор погодитися на припинення вогню.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

представник роти "РУБАК" 101 ОБрО ГШ ЗСУ Сергій Шовкалюк;

голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик;

народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс;

народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко,

політолог Тарас Чорновіл;

перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк;

головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;

народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Водночас президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Москви на пропозицію щодо припинення вогню. За його словами, російський президент Володимир Путін фактично відкинув цю ініціативу, використовуючи звичні маніпуляції.