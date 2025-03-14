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Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

14 березня 2025 р. 08:01

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

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17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

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14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

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13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

13 березня 2025
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21:13 Життя після втрати коханого — історія дружини відомого каскадера

Text

18:20 Зустріч Рютте та Трампа у Білому домі — пряма трансляція

Text

17:50 Доповідь Єрмака про переговори зі США у Джидді — ефір Вечір.LIVE

Text

14:00 Зустріч міністрів закордонних справ G-7 — ефір Новини.LIVE

Text

13:11 Макрон та Стармер перейшли до рішучих дій — ефір День.LIVE

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Text

08:00 Переговори з РФ про мир та ситуація на Курщині — ефір Ранок.LIVE

12 березня 2025
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19:00 Корупційні скандали в столиці — ефір Київського часу

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18:07 Як жити після втрати — дружина воїна у проєкті Жінки-фенікс

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо можливе перемир'я між Україною та Росією. Також дізнаємося думку гостей щодо того, чи готовий російський диктатор погодитися на припинення вогню. 

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • представник роти "РУБАК" 101 ОБрО ГШ ЗСУ Сергій Шовкалюк; 
  • голова правління Альянсу "Нова енергія України", засновник компанії виробника БпЛА "Перший контакт" Валерій Боровик; 
  • народний депутат України, член Комітету з питань правової політики Ігор Фріс; 
  • народна депутатка від партії "Слуга народу", членкиня Комітету з питань економічного розвитку Галина Янченко,   
  • політолог Тарас Чорновіл; 
  • перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк;
  • головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус;  
  • народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;  
  • речник Військово-Морських Сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що він згоден на пропозицію США щодо припинення вогню в Україні. Але, за його словами, "це має привести до довгострокового миру".

Водночас президент України Володимир Зеленський прокоментував реакцію Москви на пропозицію щодо припинення вогню. За його словами, російський президент Володимир Путін фактично відкинув цю ініціативу, використовуючи звичні маніпуляції.

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09:19 Ворог атакував Україну 27 дронами — скільки цілей збила ППО

09:18 Умєров прибув до Іспанії — його зустріли гімном України

09:02 Суд США зобов’язав Трампа поновити звільнених держслужбовців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:02 На Львівщині чоловік знищив 59 могил воїнів УГА — як його судили

08:50 Рух мостами Києва — у КМВА відповіли, які обмеження залишились

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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