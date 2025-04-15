Экстренное обращение Макрона в Париже — эфир Новини.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит церемонию награждения в Париже. Там он выступил с заявлением.
Заявление Макрона можно посмотреть в эфире Новини.LIVE.
Заявление Макрона в Париже
Как известно, 15 апреля Макрон проводит в Елисейском дворце коллективную церемонию, чтобы почтить тех, кто внес вклад в восстановление собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего шесть лет назад.
Напомним, ранее СМИ заявляли, что Макрон может представлять Европу на переговорах с РФ.
Также президент Франции назвал три основы гарантий безопасности для Украины.