Экстренное обращение Макрона в Париже — эфир Новини.LIVE

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит церемонию награждения в Париже. Там он выступил с заявлением.

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Заявление Макрона в Париже

Как известно, 15 апреля Макрон проводит в Елисейском дворце коллективную церемонию, чтобы почтить тех, кто внес вклад в восстановление собора Парижской Богоматери после пожара, произошедшего шесть лет назад.

Напомним, ранее СМИ заявляли, что Макрон может представлять Европу на переговорах с РФ.

Также президент Франции назвал три основы гарантий безопасности для Украины.