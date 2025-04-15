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Екстрене звернення Макрона в Парижі — ефір Новини.LIVE

Екстрене звернення Макрона в Парижі — ефір Новини.LIVE

15 квітня 2025 р. 19:11

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Президент Франції Еммануель Макрон проводить церемонію нагородження у Парижі. Там він виступив із заявою.

Заяву Макрона можна переглянути в ефірі Новини.LIVE

Заява Макрона в Парижі

Як відомо, 15 квітня Макрон проводить в Єлисейському палаці колективну церемонію, аби вшанувати тих, хто зробив внесок у відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі, що сталася шість років тому.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що Макрон може представляти Європу на переговорах з РФ.

Також президент Франції назвав три основи гарантій безпеки для України. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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