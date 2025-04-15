Екстрене звернення Макрона в Парижі — ефір Новини.LIVE

Президент Франції Еммануель Макрон проводить церемонію нагородження у Парижі. Там він виступив із заявою.

Заяву Макрона можна переглянути в ефірі Новини.LIVE.

Заява Макрона в Парижі

Як відомо, 15 квітня Макрон проводить в Єлисейському палаці колективну церемонію, аби вшанувати тих, хто зробив внесок у відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі, що сталася шість років тому.

Нагадаємо, раніше ЗМІ заявляли, що Макрон може представляти Європу на переговорах з РФ.

Також президент Франції назвав три основи гарантій безпеки для України.