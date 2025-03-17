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Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

17 марта 2025 г. 17:50

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

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17:30 Глава МИД Британии выступает в парламенте из-за Украины — онлайн

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13:00 На что Украина не согласится в переговорах с РФ — эфир День.LIVE

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07:14 Как смена руководства Генштаба повлияет на войну — Ранок.LIVE

16 марта 2025
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13:46 Что будет во время перемирия с РФ — Зеленский раскрыл детали

14 марта 2025
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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

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17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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08:45 Рустем Умеров прибыл в Испанию на переговоры — прямой эфир

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08:01 Экстренное обращение Зеленского о перемирии — эфир Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, речь пойдет о заявлении Эмманюэля Макрона и выходе США из международной группы, которая расследует действия РФ в войне против Украины.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Вечір.LIVE в эфире! Узнайте главные новости на нашей платформе:

  • уже есть первые шаги по гарантиям безопасности: была встреча во Франции и готовится в Британии, — Зеленский;
  • Трамп ожидает решения войны в Украине "в течение недель", — спецпредставитель президента США Уиткофф;
  • Макрон определил приоритеты гарантий безопасности для Украины: есть четыре ключевых направления;
  • в ВР предлагают отменить платежку за транспортировку газа для украинцев;
  • США выходят из международной группы, расследующей действия РФ в войне против Украины, — NYT.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
  • политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
  • министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
  • профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг;
  • соучредитель компании DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравец;
  • старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар;
  • директор международной школы "Гимназия А+" Екатерина Мозговая.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что главная гарантия безопасности для Украины — вступление в НАТО. Он подчеркнул, что это не может быть снято с повестки дня.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев. Это необходимо для сдерживания России.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:30 Пресс-конференция министров стран G7 в Канаде — прямой эфир

Text

17:50 Вступление Украины в НАТО не рассматривается — эфир Вечір.LIVE

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13:08 Отменят ли в Украине военное положение — эфир День.LIVE

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