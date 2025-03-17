Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, речь пойдет о заявлении Эмманюэля Макрона и выходе США из международной группы, которая расследует действия РФ в войне против Украины.

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О чем эфир

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уже есть первые шаги по гарантиям безопасности: была встреча во Франции и готовится в Британии, — Зеленский;

Трамп ожидает решения войны в Украине "в течение недель", — спецпредставитель президента США Уиткофф;

Макрон определил приоритеты гарантий безопасности для Украины: есть четыре ключевых направления;

в ВР предлагают отменить платежку за транспортировку газа для украинцев;

США выходят из международной группы, расследующей действия РФ в войне против Украины, — NYT.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;

министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;

профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг;

соучредитель компании DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко;

адвокат, юрист Ростислав Кравец;

старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар;

директор международной школы "Гимназия А+" Екатерина Мозговая.

Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что главная гарантия безопасности для Украины — вступление в НАТО. Он подчеркнул, что это не может быть снято с повестки дня.

Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев. Это необходимо для сдерживания России.