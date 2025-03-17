Экстренное обращение Макрона о войне в Украине — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE говорим о гарантиях безопасности для Украины. Кроме того, речь пойдет о заявлении Эмманюэля Макрона и выходе США из международной группы, которая расследует действия РФ в войне против Украины.
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О чем эфир
Вечір.LIVE в эфире! Узнайте главные новости на нашей платформе:
- уже есть первые шаги по гарантиям безопасности: была встреча во Франции и готовится в Британии, — Зеленский;
- Трамп ожидает решения войны в Украине "в течение недель", — спецпредставитель президента США Уиткофф;
- Макрон определил приоритеты гарантий безопасности для Украины: есть четыре ключевых направления;
- в ВР предлагают отменить платежку за транспортировку газа для украинцев;
- США выходят из международной группы, расследующей действия РФ в войне против Украины, — NYT.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины от партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
- вице-премьер-министр Украины (2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов;
- министр экономики Украины (1997 г.), премьер-министр Украины (2005-2006 гг.), министр обороны Украины (2007-2009 гг.) Юрий Ехануров;
- профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг;
- соучредитель компании DroneUA, эксперт в области беспилотных технологий Валерий Яковенко;
- адвокат, юрист Ростислав Кравец;
- старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар;
- директор международной школы "Гимназия А+" Екатерина Мозговая.
Напомним, ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что главная гарантия безопасности для Украины — вступление в НАТО. Он подчеркнул, что это не может быть снято с повестки дня.
Также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить британских военных в Украину в качестве миротворцев. Это необходимо для сдерживания России.