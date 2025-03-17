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Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

17 березня 2025 р. 17:50

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

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17:50 Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:30 Голова МЗС Британії виступає у парламенті щодо України — онлайн

Text

13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

Text

07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
Text

18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

Text

17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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08:45 Рустем Умєров прибув до Іспанії на переговори — прямий ефір

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08:01 Екстрене звернення Зеленського щодо перемир'я — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про гарантії безпеки для України. Крім того, йтиметься про заяву Еммануеля Макрона та вихід США з міжнародної групи, яка розслідує дії РФ у війні проти України.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Вечір.LIVE в ефірі! Дізнайтесь головні новини на нашій платформі:

  • вже є перші кроки щодо гарантій безпеки: була зустріч у Франції та готується у Британії, — Зеленський;
  • Трамп очікує вирішення війни в Україні "протягом тижнів", — спецпредставник президента США Віткофф;
  • Макрон визначив пріоритети гарантій безпеки для України: є чотири ключові напрямки;
  • у ВР пропонують скасувати платіжку за транспортування газу для українців;
  • США виходять із міжнародної групи, що розслідує дії РФ у війні проти України, — NYT.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;
  • політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;
  • міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;
  • професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг;
  • співзасновник компанії DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко;
  • адвокат, юрист Ростислав Кравець;
  • старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар;
  • директор міжнародної школи "Гімназія А+" Катерина Мозгова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що головна гарантія безпеки для України — вступ до НАТО. Він наголосив, що це не може бути знято з порядку денного.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців. Це необхідно для стримування Росії.

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18:08 Переведення годинників 2025 — коли це потрібно зробити

18:05 Канада та Франція посприяють надійним гарантіям безпеки Україні

17:50 Борги у 2025 році — за яку суму можуть накласти арешт на майно

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:41 У Києві пройде "Фестиваль кар’єри" — хто представить вакансії

17:40 У справі вбивства Ганула в Одесі багато символізму — аналітики

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13:00 На що Україна не погодиться у переговорах з РФ — ефір День.LIVE

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07:14 Як зміна керівництва Генштабу вплине на війну — Ранок.LIVE

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13:46 Що буде під час перемир'я з РФ — Зеленський розкрив деталі

14 березня 2025
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18:30 Пресконференція міністрів країн G7 в Канаді — прямий ефір

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17:50 Вступ України до НАТО більше не розглядається — ефір Вечір.LIVE

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13:08 Чи скасують в Україні воєнний стан — ефір День.LIVE

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