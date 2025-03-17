Екстрене звернення Макрона щодо війни в Україні — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE говоримо про гарантії безпеки для України. Крім того, йтиметься про заяву Еммануеля Макрона та вихід США з міжнародної групи, яка розслідує дії РФ у війні проти України.

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Про що ефір

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вже є перші кроки щодо гарантій безпеки: була зустріч у Франції та готується у Британії, — Зеленський;

Трамп очікує вирішення війни в Україні "протягом тижнів", — спецпредставник президента США Віткофф;

Макрон визначив пріоритети гарантій безпеки для України: є чотири ключові напрямки;

у ВР пропонують скасувати платіжку за транспортування газу для українців;

США виходять із міжнародної групи, що розслідує дії РФ у війні проти України, — NYT.

Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України від партії "Слуга Народу", заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;

віцепрем'єр-міністр України (2016-2019 рр.), експерт з економічної та соціальної політики Павло Розенко;

політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов;

міністр економіки України (1997 р.), прем’єр-міністр України (2005-2006 рр.), міністр оборони України (2007-2009 рр.) Юрій Єхануров;

професор Манхетенського університету Ігор Айзенберг;

співзасновник компанії DroneUA, експерт у галузі безпілотних технологій Валерій Яковенко;

адвокат, юрист Ростислав Кравець;

старший економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар;

директор міжнародної школи "Гімназія А+" Катерина Мозгова.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що головна гарантія безпеки для України — вступ до НАТО. Він наголосив, що це не може бути знято з порядку денного.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити британських військових до України як миротворців. Це необхідно для стримування Росії.