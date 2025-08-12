Экстренная встреча Мерца с Зеленским — эфир Ранок.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал встречу лидеров Европы, НАТО и президента Украины Владимира Зеленского на 13 августа для обсуждения ситуации с безопасностью. К разговору присоединится и президент США Дональд Трамп. Он заявил об обмене территориями "в пользу Украины".

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

Сегодня в эфире эксперты, в частности, поговорят о следующем:

Трамп заявил, что попытается вернуть часть территорий Украине, но соглашение будут заключать Киев и Москва. Кроме того, он может заставить Украину принять условия РФ чтобы заключить с Кремлем многомиллиардное экономическое соглашение по освоению Арктики;

Зеленский и лидеры стран Европы проведут разговор с Трампом за два дня до его встречи с российским диктатором Владимиром Путиным;

Путин "не исключает", что Украина может "сохранить суверенитет" над Херсонской и Запорожской областями при условии предоставления России доступа в Крым через них;

РФ готовится запустить по Украине экспериментальные "Шахеды" в которых стандартная боевая часть заменена на фосфорный боеприпас;

РФ перемещает войска, чтобы начать новые наступательные операции.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Миселюк — политолог, директор Института социально-политического проектопланирования "Диалог";

Валерий Боровик — основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact", участник боевых действий;

Александр Степаненко — офицер зенитного дивизиона Третьего армейского корпуса;

Олег Саркиц — эксперт по экономическим вопросам;

Оксана Савчук — народный депутат Украины, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры;

Игорь Рейтерович — политолог;

Ярослав Божко — политический консультант, председатель Центра политических студий "Доктрина";

Олег Леонтьев — военный адвокат.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объяснил, почему украинского лидера Владимира Зеленского не будет на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

Также президент США предположил, что встреча с российским диктатором может завершиться как хорошо, так и плохо.