Екстрена зустріч Мерца із Зеленським — ефір Ранок.LIVE

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч лідерів Європи, НАТО та президента України Володимира Зеленського на 13 серпня для обговорення безпекової ситуації. До розмови долучиться і президент США Дональд Трамп. Він заявив про обмін територіями "на користь України".

Про що ефір

Трамп заявив, що спробує повернути частину територій Україні, але угоду укладатимуть Київ і Москва. Крім того, він може змусити Україну прийняти умови РФ щоб укласти з Кремлем багатомільярдну економічну угоду з освоєння Арктики;

Зеленський та лідери країн Європи проведуть розмову з Трампом за два дні до його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним;

Путін "не виключає", що Україна може "зберегти суверенітет" над Херсонською та Запорізькою областями за умови надання Росії доступу до Криму через них;

РФ готується запустити по Україні експериментальні "Шахеди" у яких стандартна бойова частина замінена на фосфорний боєприпас;

РФ переміщує війська, щоб розпочати нові наступальні операції.

Гості ефіру

Андрій Миселюк — політолог, директор Інституту соціально-політичного проектопланування "Діалог";

Валерій Боровик — засновник компанії-виробника оборонної продукції "First Contact", учасник бойових дій;

Олександр Степаненко — офіцер зенітного дивізіону Третього армійського корпусу;

Олег Саркіц — експерт з економічних питань;

Оксана Савчук — народна депутатка України, членкиця Комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Ігор Рейтерович — політолог;

Ярослав Божко — політичний консультант, голова Центру політичних студій "Доктрина";

Олег Леонтьєв — військовий адвокат.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пояснив, чому українського лідера Володимира Зеленського не буде на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Також президент США припустив, що зустріч з російським диктатором може завершитися як добре, так і погано.