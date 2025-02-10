Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно нового рода войск в России. Также обсудим французские истребители Mirage 2000, которые Украина получила недавно.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Другие темы эфира:

Сырский провел разговор с командующим спецмиссии НАТО;

Кэллог готовится представить Трампу планы прекращения войны в Украине;

Си Цзиньпин приедет к Путину;

Оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск — Константиновка

Гости сегодняшнего эфира:

экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров "Г.Р.І.М" Константин "Дед" Прошинский;

заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;

народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;

глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко;

военный аналитик Евгений Дикий.

Напомним, специальный представитель США Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине.

Также мы писали, что российские войска не способны создавать ударные группы для широкомасштабного наступления на юге Украины.