Экстренное заявление Сырского и окончание войны — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно нового рода войск в России. Также обсудим французские истребители Mirage 2000, которые Украина получила недавно.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Другие темы эфира:
- Сырский провел разговор с командующим спецмиссии НАТО;
- Кэллог готовится представить Трампу планы прекращения войны в Украине;
- Си Цзиньпин приедет к Путину;
- Оккупанты закрепляются на перекрестке трассы Покровск — Константиновка
Гости сегодняшнего эфира:
- экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ, председатель всеукраинского независимого профессионального союза военнослужащих, военнообязанных, ветеранов войны и волонтеров "Г.Р.І.М" Константин "Дед" Прошинский;
- заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский;
- народный депутат, член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина;
- глава штабного благотворительного фонда Третьей штурмовой бригады Олег Петренко;
- военный аналитик Евгений Дикий.
Напомним, специальный представитель США Кит Келлог заявил, что президент США Дональд Трамп готов удвоить санкции против России, чтобы закончить войну в Украине.
Также мы писали, что российские войска не способны создавать ударные группы для широкомасштабного наступления на юге Украины.