Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо нового роду військ в Росії. Також обговоримо французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна отримала нещодавно.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Інші теми ефіру:
- Сирський провів розмову із командувачем спецмісії НАТО;
- Келлог готується представити Трампу плани припинення війни в Україні;
- Сі Цзіньпін приїде до Путіна;
- Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка
Гості сьогоднішнього ефіру:
- екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів "Г.Р.І.М" Костянтин "Дід" Прошинський;
- заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;
- народний депутат, член комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
- голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;
- військовий аналітик Євген Дикий.
Нагадаємо, спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, аби закінчити війну в Україні.
Також ми писали, що російські війська не здатні створювати ударні групи для широкомасштабного наступу на півдні України.