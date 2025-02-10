Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо нового роду військ в Росії. Також обговоримо французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна отримала нещодавно.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

Сирський провів розмову із командувачем спецмісії НАТО;

Келлог готується представити Трампу плани припинення війни в Україні;

Сі Цзіньпін приїде до Путіна;

Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка

Гості сьогоднішнього ефіру:

екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів "Г.Р.І.М" Костянтин "Дід" Прошинський;

заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;

народний депутат, член комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;

голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;

військовий аналітик Євген Дикий.

Нагадаємо, спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, аби закінчити війну в Україні.

Також ми писали, що російські війська не здатні створювати ударні групи для широкомасштабного наступу на півдні України.