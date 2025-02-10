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Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

10 лютого 2025 р. 17:50

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17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

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15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

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13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

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08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
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23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
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21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

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19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

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17:50 Екстрена заява Сирського та закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

Text

13:00 Майбутня зустріч Зеленського та Венса — ефір День.LIVE

Text

11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

Text

02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

7 лютого 2025
Text

21:00 Що приховує Червоний Хрест про полонених — випуск "Наша справа"

Text

19:23 Воскобойник назвав кількість українських дітей за кордоном

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17:50 Зеленський раптово звільнив Мойсюка — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо нового роду військ в Росії. Також обговоримо французькі винищувачі Mirage 2000, які Україна отримала нещодавно.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Інші теми ефіру:

  • Сирський провів розмову із командувачем спецмісії НАТО;
  • Келлог готується представити Трампу плани припинення війни в Україні;
  • Сі Цзіньпін приїде до Путіна;
  • Окупанти закріплюються на перехресті траси Покровськ-Костянтинівка

Гості сьогоднішнього ефіру: 

  • екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ, голова всеукраїнської незалежної професійної спілки військовослужбовців, військовозобовʼязаних, ветеранів війни та волонтерів "Г.Р.І.М" Костянтин "Дід" Прошинський;
  • заступник директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський;
  • народний депутат, член комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна;
  • голова штабного благодійного фонду Третьої штурмової бригади Олег Петренко;
  • військовий аналітик Євген Дикий. 

Нагадаємо, спеціальний представник США Кіт Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, аби закінчити війну в Україні. 

Також ми писали, що російські війська не здатні створювати ударні групи для широкомасштабного наступу на півдні України.

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Термінова новина

17:51 В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо

17:47 Шольц вважає, що Україна не вступить в НАТО найближчим часом

17:31 Поділ спільного майна — в Мін'юсті розкрили головні нюанси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:30 Віцепрезидент США хоче зустрітися із Зеленським у Мюнхені, — CBS

17:27 У Львові очистили від фарби табличку з назвою вулиці Фаріон

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15:34 Лінія дронів — військовий назвав головну мету проєкту

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11:53 Романенко проінформував щодо ситуації в Торецьку

Text

08:00 Зеленський висловився щодо закінчення війни — ефір Ранок.LIVE

8 лютого 2025
Text

23:01 Деяких військових під час виборів доведеться відпустити, — Маляр

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02:12 Житло для ветеранів ЗСУ — скільки з них отримають у 2025 році

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