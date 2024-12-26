Эксперт ответил, сколько будут продолжаться отключения света

Российские войска 25 декабря нанесли массированный обстрел по энергетической инфраструктуре Украины. В результате этого отключения света будут продолжаться 5-7 дней.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Ранок.LIVE.

Как долго в Украине будут выключать свет

Харченко заявил, что отключения света будут продолжаться не менее 5-7 дней, и могут затянуться в зависимости от погодных условий. В то же время он отметил, что блэкаута не будет. Однако если начнутся морозы, ограничения усилятся.

"При том техническом составе, который мы имеем сейчас в энергосистеме, эти ограничения усилятся, если станет -5…-10 °C. То есть будет не полторы очереди, а будет три, и к этому тоже нужно быть готовыми, это вполне возможно", — сказал эксперт.

Напомним, в ночь на 25 декабря оккупанты совершили масштабный комбинированный удар по Украине, нацелившись на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

Укрэнерго сделало заявление о состоянии энергосистемы после массированной атаки России 25 декабря.