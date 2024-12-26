Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Російські війська 25 грудня завдали масованого обстрілу по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок цього відключення світла триватимуть 5-7 днів.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Ранок.LIVE.

Як довго в Україні вимикатимуть світло

Харченко заявив, що відключення світла триватимуть принаймні 5-7 днів, і можуть затягнутися залежно від погодних умов. Водночас він зазначив, що блекауту не буде. Однак, якщо почнуться морози, обмеження посиляться.

"За того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться, якщо стане -5…-10°C. Тобто буде не півтори черги, а буде три, і до цього теж треба бути готовими, це цілком можливо", — сказав експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 25 грудня окупанти здійснили масштабний комбінований удар по Україні, націлившись на об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури.

Укренерго зробило заяву щодо стану енергосистеми після масованої атаки Росії 25 грудня.