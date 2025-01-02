Эксперт прокомментировал угрозы Словакии по электроснабжению

Украина с 1 января приостановила транзит российского газа через страну. В ответ на это словацкий премьер Роберт Фицо начал угрожать прекратить электроснабжение Украины. В то же время некоторые эксперты утверждают, что это технически невозможно.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал Алексей Кучеренко.

Заявления Фицо об электроэнергии это дилетантство

Алексей Кучеренко заявил, что Роберт Фицо, вероятно, погорячился и не посоветовался с консультантами перед таким заявлением. Мол, это только политический шантаж и проявлением дилетантства.

Европейская энергосистема функционирует по общим жестким правилам, которыми управляет организация ENTSO-E. Кроме того, она едина и не может быть разделена какой-либо страной.

"Мы покупаем электроэнергию не у Фицо, мы покупаем у европейских компаний", — сказал Кучеренко.

Напомним, на угрозы Роберта Фицо отреагировал и украинский президент Владимир Зеленский, заявивший, что Роберт Фицо стремится "открыть энергетический фронт" против Украины.

Ранее Роберт Фицо жаловался на Владимира Зеленского, что он якобы отказался рассматривать другие варианты транзита газа.