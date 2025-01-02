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Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

02 січня 2025 р. 13:55

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13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

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Україна з 1 січня припинила транзит російського газу через країну. У відповідь на це словацький прем'єр Роберт Фіцо почав погрожувати припинити електропостачання в Україну. Натомість деякі експерти стверджують, що це технічно неможливо.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив Олексій Кучеренко.

Заяви Фіцо про електроенергію це дилетантство

Олексій Кучеренко заявив, що Роберт Фіцо, ймовірно, погарячкував та не порадився з консультантами перед такою заявою. Мовляв, це є лише політичним шантажем і проявом дилетантства. 

Європейська енергосистема функціонує за спільними жорсткими правилами, якими керує організація ENTSO-E. Крім того, вона єдина і не може бути поділена якоюсь країною. 

"Ми купуємо електроенергію не у Фіцо, ми купуємо у європейських компаній", — сказав Кучеренко. 

Нагадаємо, на погрози Роберта Фіцо відрегаував і український президент Володимир Зеленський, який заявив, що Роберт Фіцо прагне "відкрити енергетичний фронт" проти України.

Раніше Роберт Фіцо скаржився на Володимира Зеленського, що він нібито відмовився розглядати інші варіанти транзиту газу. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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