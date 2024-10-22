Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что если Венгрия или Словакия наложит вето, о присутствии военных НАТО на территории Украины можно забыть. Он подчеркнул, что решение по участию военных НАТО должно быть принято коллегиально всеми членами Альянса.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE.

Возможность ввода войск НАТО в Украину

Снегирев также обратил внимание на возможность развертывания военных подразделений отдельных стран НАТО в Украине через двусторонние соглашения, которых в нашем государстве более десяти. В частности, не исключено присутствие инструкторов или других вспомогательных сил, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее мы писали, что Южная Корея рассматривает возможность направления своего военного и разведывательного континента в Украину.

Напомним, Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. Он подчеркнул, что страна передала свой ядерный арсенал в надежде на интеграцию в НАТО.