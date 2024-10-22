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Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

Эксперт прокомментировал возможность введения в Украину войск НАТО

22 октября 2024 г. 18:42

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16:24 Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

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16:22 СБУ займется ботами и аккаунтами в Telegram, которые распространяют фейки о ТЦК, — Савчук

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13:03 Реформа МСЭК — Савчук сообщила, сколько парламентариев поддерживают изменения

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Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что если Венгрия или Словакия наложит вето, о присутствии военных НАТО на территории Украины можно забыть. Он подчеркнул, что решение по участию военных НАТО должно быть принято коллегиально всеми членами Альянса.

Об этом он сообщил в эфире День.LIVE.

Возможность ввода войск НАТО в Украину

Снегирев также обратил внимание на возможность развертывания военных подразделений отдельных стран НАТО в Украине через двусторонние соглашения, которых в нашем государстве более десяти. В частности, не исключено присутствие инструкторов или других вспомогательных сил, как предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее мы писали, что Южная Корея рассматривает возможность направления своего военного и разведывательного континента в Украину.

Напомним, Президент Владимир Зеленский напомнил, что Украина в свое время отказалась от ядерного оружия. Он подчеркнул, что страна передала свой ядерный арсенал в надежде на интеграцию в НАТО.

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