Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Військовий експерт Дмитро Снєгірьов повідомив, що якщо Угорщина або Словаччина накладе вето, про присутність військових НАТО на території України можна забути. Він підкреслив, що рішення щодо участі військових НАТО має бути прийнято колегіально всіма членами Альянсу.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE.

Можливість введення військ НАТО в Україну

Снєгірьов також звернув увагу на можливість розгортання військових підрозділів окремих країн НАТО в Україні через двосторонні угоди, яких у нашій державі є більше десяти. Зокрема не виключена присутність інструкторів чи інших допоміжних сил, як пропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше ми писали, що Південна Корея розглядає можливість направлення свого військового і розвідувального континенту в Україну.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї. Він підкреслив, що країна передала свій ядерний арсенал, сподіваючись на інтеграцію в НАТО.