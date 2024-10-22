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Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

Експерт прокоментував можливість введення в Україну військ НАТО

22 жовтня 2024 р. 18:42

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16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

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16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

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13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

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12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

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Військовий експерт Дмитро Снєгірьов повідомив, що якщо Угорщина або Словаччина накладе вето, про присутність військових НАТО на території України можна забути. Він підкреслив, що рішення щодо участі військових НАТО має бути прийнято колегіально всіма членами Альянсу.

Про це він повідомив в ефірі День.LIVE.

Можливість введення військ НАТО в Україну

Снєгірьов також звернув увагу на можливість розгортання військових підрозділів окремих країн НАТО в Україні через двосторонні угоди, яких у нашій державі є більше десяти. Зокрема не виключена присутність інструкторів чи інших допоміжних сил, як пропонував президент Франції Еммануель Макрон.

Раніше ми писали, що Південна Корея розглядає можливість направлення свого військового і розвідувального континенту в Україну. 

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський нагадав, що Україна свого часу відмовилася від ядерної зброї. Він підкреслив, що країна передала свій ядерний арсенал, сподіваючись на інтеграцію в НАТО.

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18:29 У Києві підрядник поклав гроші на депозит замість будівництва метро, — прокуратура

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:10 Компанія Supernova Airlines отримала дозвіл здійснювати авіарейси в країнах ЄС

18:02 Скільки співробітників МСЕК викрили у корупції — Малюк озвучив цифри

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