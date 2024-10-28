Эксперт предупредил о последствиях перевода часов

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что перевод часов, который состоялся ночью против 27 октября, увеличит потребление электроэнергии. По словам эксперта, это произойдет в среднем на 12%.

Об этом Олег Попенко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 28 октября.

Последствия перевода часов 2024

Попенко отметил, что из-за перевода стрелок уже в 16:00 темнеет, и соответственно растут потребности в освещении для бизнеса и населения. Потому это увеличит потребление электроэнергии в среднем до 12%.

Также, по мнению эксперта, эти дополнительные нагрузки нежелательны, учитывая проблемы в энергосистеме из-за обстрелов и разрушений.

Перевод часов в Украине — что нужно знать

Напомним, 27 октября украинцы перешли на зимнее время и перевели стрелки своих часов на час назад.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект, подтверждающий, что в Украине перевод часов состоится в последний раз, однако Президент Владимир Зеленский не планирует подписывать этот документ из-за "негативных экономических последствий".

Ранее ученые обратились к украинскому лидеру с просьбой перестать переводить часы дважды в год и объяснили, почему это вредно.