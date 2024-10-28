Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт попередив про наслідки переведення годинників arrow
Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Експерт попередив про наслідки переведення годинників

28 жовтня 2024 р. 10:43

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що переведення годинників, яке відбулося вночі проти 27 жовтня, збільшить споживання електроенергії. За словами експерта, це станеться в середньому на 12%. 

Про це Олег Попенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 жовтня. 

Наслідки переведення годинника 2024 

Попенко зазначив, що через переведення стрілок уже о 16:00 темніє, і, відповідно, зростають потреби в освітленні для бізнесу та населення. Тому це збільшить споживання електроенергії в середньому до 12%. 

Також, на думку експерта, ці додаткові навантаження небажані з огляду на проблеми в енергосистемі через обстріли та руйнування. 

Переведення годинника в Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, 27 жовтня українці перейшли на зимовий час та перевели стрілки своїх годинників на годину назад. 

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який засвідчує, що в Україні переведення годинників відбудеться востаннє, однак Президент Володимир Зеленський не планує підписувати цей документ через "негативні економічні наслідки". 

Раніше вчені звернулись до українського лідера з проханням припинити переводити годинники двічі на рік та пояснили, чому це шкідливо. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

11:56 Масована атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:51 Виплати за полісами "автоцивілки" — нові суми з 2025 року

11:41 ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams — відео з Курщини

11:35 Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 Смертельні посиденьки — на Одещині гість до смерті забив хазяїна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

11:27 Синоптик Діденко назвала регіони, куди повернеться тепло завтра

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

11:56 Масована атака на Україну — скільки дронів збила ППО

11:51 Виплати за полісами "автоцивілки" — нові суми з 2025 року

11:41 ЗСУ показали в дії Bradley та Abrams — відео з Курщини

11:35 Висока сонячна активність — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:32 Смертельні посиденьки — на Одещині гість до смерті забив хазяїна

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:27 Синоптик Діденко назвала регіони, куди повернеться тепло завтра

11:00 Грошова допомога від UNHCR — де реєструють на виплати у жовтні

10:59 Скільки триває вишкіл перед відправленням на фронт

10:56 В одеській аптеці відмовилися обслуговувати українською — скандал

10:28 Зеленський прокоментував саміт БРІКС у Казані

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

Text

11:32 Нацкешбек — нардеп спростував заяви про доступ до особистих даних

Text

10:43 Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Text

08:00 Найбагатші голови МСЕК та вибори у Грузії — ефір Ранок.LIVE

27 жовтня 2024
Text

11:03 Вибори президента США — за кого достроково голосують американці

26 жовтня 2024
Text

20:40 Нардепка прокоментувала інтенсивність українського ОПК

Text

17:55 Дерев’янко назвала найголовнішу проблему бізнесу — це не війна

Text

13:23 Попенко назвав області, які під загрозою повного блекауту

25 жовтня 2024
Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE