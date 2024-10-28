Експерт попередив про наслідки переведення годинників

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що переведення годинників, яке відбулося вночі проти 27 жовтня, збільшить споживання електроенергії. За словами експерта, це станеться в середньому на 12%.

Про це Олег Попенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Наслідки переведення годинника 2024

Попенко зазначив, що через переведення стрілок уже о 16:00 темніє, і, відповідно, зростають потреби в освітленні для бізнесу та населення. Тому це збільшить споживання електроенергії в середньому до 12%.

Також, на думку експерта, ці додаткові навантаження небажані з огляду на проблеми в енергосистемі через обстріли та руйнування.

Переведення годинника в Україні — що потрібно знати

Нагадаємо, 27 жовтня українці перейшли на зимовий час та перевели стрілки своїх годинників на годину назад.

Раніше Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який засвідчує, що в Україні переведення годинників відбудеться востаннє, однак Президент Володимир Зеленський не планує підписувати цей документ через "негативні економічні наслідки".

Раніше вчені звернулись до українського лідера з проханням припинити переводити годинники двічі на рік та пояснили, чому це шкідливо.