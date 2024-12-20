Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаке. Это свидетельствует о том, что Россия пытается дестабилизировать общество.
Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире День.LIVE.
Эксперт высказался о кибератаках на госреестры
Корсун рассказал, что хотя подобные атаки наносят ущерб, у украинцев уже есть психологический иммунитет после предыдущих инцидентов, например со взломом "Дії" Эксперт считает, что последствия текущих атак значительны, но не катастрофические.
Что предшествовало
Напомним, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям, были атакованы цифровые базы данных.
Уже 20 декабря пресс-служба "Дії" сообщила, что в настоящее время не работают ряд сервисов.
Комментируя ситуацию в Минюсте заявили, что все данные сохранены и подлежат восстановлению.