Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаке. Это свидетельствует о том, что Россия пытается дестабилизировать общество.

Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире День.LIVE.

Эксперт высказался о кибератаках на госреестры

Корсун рассказал, что хотя подобные атаки наносят ущерб, у украинцев уже есть психологический иммунитет после предыдущих инцидентов, например со взломом "Дії" Эксперт считает, что последствия текущих атак значительны, но не катастрофические.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям, были атакованы цифровые базы данных.

Уже 20 декабря пресс-служба "Дії" сообщила, что в настоящее время не работают ряд сервисов.

Комментируя ситуацию в Минюсте заявили, что все данные сохранены и подлежат восстановлению.