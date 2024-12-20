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Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

20 декабря 2024 г. 15:40

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15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

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14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

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13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

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19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

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17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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В четверг, 19 декабря, государственные реестры Украины подверглись самой масштабной за последнее время внешней кибератаке. Это свидетельствует о том, что Россия пытается дестабилизировать общество. 

Об этом сказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире День.LIVE.

Эксперт высказался о кибератаках на госреестры

Корсун рассказал, что хотя подобные атаки наносят ущерб, у украинцев уже есть психологический иммунитет после предыдущих инцидентов, например со взломом "Дії" Эксперт считает, что последствия текущих атак значительны, но не катастрофические.

Что предшествовало

Напомним, 19 декабря, россияне сообщали в соцсетях, что "хакнули" сайт Министерства юстиции Украины. По их утверждениям, были атакованы цифровые базы данных.

Уже 20 декабря пресс-служба "Дії" сообщила, что в настоящее время не работают ряд сервисов.

Комментируя ситуацию в Минюсте заявили, что все данные сохранены и подлежат восстановлению.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

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13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

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12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны