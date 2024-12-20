Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

У четвер, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Це свідчить про те, що Росія намагається дестабілізувати суспільство.

Про це сказав експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі День.LIVE.

Експерт висловився про кібератаки на держреєстри

Корсун розповів, що хоча подібні атаки завдають шкоди, українці вже мають психологічний імунітет після попередніх інцидентів, як-от зі зломом "Дії". Експерт вважає, що наслідки поточних атак значні, але не катастрофічні.

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня, росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Вже 20 грудня пресслужба "Дії" повідомила, що наразі не працюють низка сервісів. Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити роботу реєстрів.

Коментуючи цю ситуацію в Мін'юсті заявили, що всі дані збережені та підлягають відновленню.