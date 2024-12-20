Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри arrow
Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

20 грудня 2024 р. 15:40

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі

У четвер, 19 грудня, державні реєстри України зазнали наймасштабнішої за останній час зовнішньої кібератаки. Це свідчить про те, що Росія намагається дестабілізувати суспільство. 

Про це сказав експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі День.LIVE

Експерт висловився про кібератаки на держреєстри

Корсун розповів, що хоча подібні атаки завдають шкоди, українці вже мають психологічний імунітет після попередніх інцидентів, як-от зі зломом "Дії". Експерт вважає, що наслідки поточних атак значні, але не катастрофічні. 

Що передувало

Нагадаємо, 19 грудня, росіяни повідомляли у соцмережах, що "хакнули" сайт Міністерства юстиції України. За їх твердженнями, було атаковано цифрові бази даних.

Вже 20 грудня пресслужба "Дії" повідомила, що наразі не працюють низка сервісів. Наразі фахівці вже працюють над тим, щоб відновити роботу реєстрів. 

Коментуючи цю ситуацію в Мін'юсті заявили, що всі дані збережені та підлягають відновленню. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

16:25 Фіцо закликав Україну не перекривати транзит газу з Росії

16:20 Демобілізація військових — у МО прокоментували можливість

16:17 Атака РФ — постраждав центр реабілітації бізнесмена з Одеси

16:12 Міноборони оголосило конкурс на керівні посади — деталі

16:03 В Україні змінять умови вступу до магістратури — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:52 Золото чи біткоїн — яка інвестиція спрацює краще

15:50 Заборона феєрверків під час війни — як карають злісних порушників

15:49 Вийшли друком мемуари Залужного — про що він розповів

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

15:31 Злочинна організація в одеській мерії — нові рішення у справі

16:25 Фіцо закликав Україну не перекривати транзит газу з Росії

16:20 Демобілізація військових — у МО прокоментували можливість

16:17 Атака РФ — постраждав центр реабілітації бізнесмена з Одеси

16:12 Міноборони оголосило конкурс на керівні посади — деталі

16:03 В Україні змінять умови вступу до магістратури — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:52 Золото чи біткоїн — яка інвестиція спрацює краще

15:50 Заборона феєрверків під час війни — як карають злісних порушників

15:49 Вийшли друком мемуари Залужного — про що він розповів

15:31 Злочинна організація в одеській мерії — нові рішення у справі

15:13 Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Text

08:30 Зеленський жорстко принизив Путіна — ефір Ранок.LIVE

19 грудня 2024
Text

19:51 Експерт спрогнозував різкий стрибок цін на м’ясо, молоко та овочі

Text

17:50 Зеленський зробив заяву щодо припинення вогню — ефір Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк пояснив, за яких умов будуть проведені вибори в Україні

Text

13:00 Зеленський погодився на миротворців в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:51 Войцехівський пояснив, чому онлайн-вибори в Україні неможливі