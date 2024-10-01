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Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

1 октября 2024 г. 22:27

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

Text

18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

Text

17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране, страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку".

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Какие объекты критически важны для Ирана

По словам журналиста, эти объекты включают в себя нефтяной терминал на острове, порт Бендер-Аббас, газоперерабатывающий терминал и еще один завод.

"Если эти четыре объекта уничтожить, экспорт иранской нефти полностью прекратится — они просто не смогут ее вывозить", — заявил журналист.

Напомним, во вторник, 1 октября, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты обладают информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

Ранее мы писали, что Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.

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23:00 Зеленский заявил об успешных испытаниях украинской баллистической ракеты

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:52 В ВСУ опровергли слухи о полном захвате Угледара

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18:43 День защитников и защитниц Украины - чего одесситы желают нашим бойцам

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18:11 Премьера проэкта "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надежда Хильская

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17:50 Кадровые изменения в МОУ и статус заявки Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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16:41 В Третьей штурмовой сообщили, сколько длится обучение операторов FPV-дронов

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14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

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13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

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12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

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