Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране, страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку".
Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.
Какие объекты критически важны для Ирана
По словам журналиста, эти объекты включают в себя нефтяной терминал на острове, порт Бендер-Аббас, газоперерабатывающий терминал и еще один завод.
"Если эти четыре объекта уничтожить, экспорт иранской нефти полностью прекратится — они просто не смогут ее вывозить", — заявил журналист.
Напомним, во вторник, 1 октября, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты обладают информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.
Ранее мы писали, что Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.