Эксперт назвал объекты в Иране, в случае разрушения которых экономика страны упадет

Израильский журналист Сергей Ауслендер подчеркнул, что в случае разрушения четырех стратегически важных объектов в Иране, страна может столкнуться с катастрофическими экономическими последствиями. В частности, он отметил, что это приведет к возвращению экономики Ирана к "каменному веку".

Об этом он сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Какие объекты критически важны для Ирана

По словам журналиста, эти объекты включают в себя нефтяной терминал на острове, порт Бендер-Аббас, газоперерабатывающий терминал и еще один завод.

"Если эти четыре объекта уничтожить, экспорт иранской нефти полностью прекратится — они просто не смогут ее вывозить", — заявил журналист.

Напомним, во вторник, 1 октября, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты обладают информацией, свидетельствующей о возможной подготовке Ираном к запуску баллистической ракеты по Израилю.

Ранее мы писали, что Иран совершил массированный ракетный обстрел центральных и восточных регионов Израиля, выпустив более 100 ракет по территории страны.