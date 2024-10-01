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Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

01 жовтня 2024 р. 22:27

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22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

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21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

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18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

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17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

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16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

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14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

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13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

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Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку".

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Які об'єкти є критично важливими для Ірану

За словами журналіста, ці об’єкти включають нафтовий термінал на острові, порт Бендер-Аббас, газопереробний термінал та ще один завод.

"Якщо ці чотири об’єкти знищити, експорт іранської нафти повністю припиниться — вони просто не зможуть її вивозити", — заявив журналіст.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, Білий дім оголосив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка свідчить про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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