Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер підкреслив, що в разі руйнування чотирьох стратегічно важливих об’єктів в Ірані країна може зіштовхнутися з катастрофічними економічними наслідками. Зокрема, він зазначив, що це призведе до повернення економіки Ірану до "кам'яного віку".

Про це він повідомив в ефірі Вечір.LIVE.

Які об'єкти є критично важливими для Ірану

За словами журналіста, ці об’єкти включають нафтовий термінал на острові, порт Бендер-Аббас, газопереробний термінал та ще один завод.

"Якщо ці чотири об’єкти знищити, експорт іранської нафти повністю припиниться — вони просто не зможуть її вивозити", — заявив журналіст.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, Білий дім оголосив, що Сполучені Штати володіють інформацією, яка свідчить про можливу підготовку Іраном запуску балістичної ракети по Ізраїлю.

Раніше ми писали, що Іран здійснив масований ракетний обстріл центральних і східних регіонів Ізраїлю, випустивши понад 100 ракет по території країни.