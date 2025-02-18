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Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

Экс-глава Минздрава Скалецкая объяснила, почему стало больше ОРВИ

18 февраля 2025 г. 13:14

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В Украине фиксируют вспышку заболевания ОРВИ и гриппом. Однако этот уровень все равно на 22% ниже, чем был в доковидные времена, когда полностью закрывали школы на карантин.

Об этом рассказала бывшая глава Минздрава Зоряна Скалецкая в эфире Ранок.LIVE.

Сезонные заболевания

"Посмотрим по ситуации по Украине, есть же области, например Харьковская, где очень много детей учатся только дистанционно, потому что не во всех школах есть, например укрытие. Или посменно ходят неделю через неделю", — отметила Скалецкая.

Она пояснила, что там меньше таких контактов в группе, что и влияет на передачу заболеваний. По ее словам, предыдущие годы во время полномасштабной войны в школах в основном было дистанционное обучение и большое количество родителей переводили детей на индивидуальное обучение.

"Сейчас уже фактически вошли максимально в тех областях, где фиксируем локальные эпидемические ограничения. Это связано с тем, что уже больше детей ходят в школу. Они контактируют и мы имеем картину похожую на еще доковидные времена", — добавила бывшая глава Минздрава.

По ее словам, это все равно на 22% меньше показатели, чем когда-то были до пандемии коронавируса, когда школы просто закрывали на карантин. Скалецкая отметила, что еще до апреля будет фиксироваться рост количества больных.

По ее мнению, это в частности связано с тем, что люди перестали соблюдать некоторые правила: мыть руки, держать дистанцию, при первых признаках болезни надевать маски и оставаться дома.

"Об этих правилах стоит вспомнить и их использовать. Пик заболевания был на прошлой неделе, а на этой неделе уже пошел на спад и такие локальные мероприятия, карантины — они вызывают спад или урегулирование", — подытожила экс-министр.

Ранее в Минздраве заявили, что в областях могут ввести карантин из-за роста количества больных гриппом и ОРВИ.

А по словам руководителя нацпрограммы иммунизации Минздрава Александра Заики, больше всего ОРВИ и гриппом болеют дети.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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