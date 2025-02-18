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Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

18 лютого 2025 р. 13:14

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В Україні фіксують спалах захворювання на ГРВІ та грип. Однак цей рівень все одно на 22% нижчий, аніж був у доковідні часи, коли повністю закривали школи на карантин. 

Про це розповіла колишня голова МОЗ Зоряна Скалецька в ефірі Ранок.LIVE.

Сезонні захворювання

"Подивимося по ситуації по Україні, є ж області, наприклад Харківська, де дуже багато дітей навчаються лише дистанційно, тому що не в усіх школах є, наприклад укриття. Або є позмінно ходять тиждень через тиждень", — зазначила Скалецька.

Вона пояснила, що там менше є таких контактів в групі, що і впливає на передачу захворювань. За її словами, попередні роки під час повномасштабної війни в школах здебільшого було дистанційне навчання та велика кількість батьків переводили дітей на індивідуальне навчання.

"Зараз вже фактично увійшли максимально в тих областях, де фіксуємо локальні епідемічні обмеження. Це пов'язано з тим, що вже більше дітей ходять до школи. Вони контактують і ми маємо картину схожу на ще доковідних часів", — додала колишня голова МОЗ.

За її словами, це все одно на 22% менші показники, аніж колись були до пандемії коронавірусу, коли школи просто закривали на карантин. Скалецька зауважила, що ще до квітня буде фіксуватися зростання кількості хворих.

На її думку, це зокрема пов'язано із тим, що люди перестали дотримуватися деяких правил: мити руки, тримати дистанцію, при перших ознаках хвороби вдягати маски та залишатися вдома. 

"Про ці правила варто згадати та їх використовувати. Пік захворювання був минулого тижня, а цього тижня вже пішов на спад і такі локальні заходи, карантини — вони спричиняють спад або врегулювання", — підсумувала ексміністерка.

Раніше в МОЗ заявили, що в областях можуть запровадити карантин через зростання кількості хворих на грип та ГРВІ.

А за словами керівника нацпрограми імунізації МОЗ Олександра Заїки, найбільше на ГРВІ та грип хворіють діти. 

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13:28 Виплати від Help-Ukraine — хто і де отримає 3 тис. євро

13:19 Скільки днів відпустки належить українцям — норма у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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