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Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

Экономист указал почему в Украине будет кризис с кадрами

7 января 2025 г. 10:33

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В Украине может возникнуть острая проблема с нехваткой профессиональных кадров после окончания войны. Этому дополнительно поспособствуют европейские программы воссоединения украинских семей после войны.

Такое мнение в эфире Ранок.LIVE высказал экономист Игорь Гарбарук.

Украинцы будут массово выезжать за границу

Игорь Гарбарук предположил, что самой большой проблемой в Украине будет то, что после окончания войны возникнет дефицит кадров.

Кроме того, этому поспособствуют и европейские программы по воссоединению семей, которые будут стимулировать украинцев выезжать из Украины ближе к родным.

Это ключевая проблема. Она уже есть на сегодняшний день, она является огромной, а будет еще больше. Когда откроются границы, давайте будем говорить что это не является большим секретом, наши европейские партнеры уже готовятся к программе вос’единения семей. Все европейские правительства сделают для того, чтобы мужчины воссоединились с семьями, но не здесь, а там", — высказался Игорь Гарбарук.

Напомним, недавно вице-премьер-министр — министр национального единства Алексей Чернышов сказал, сколько сейчас за границей находится украинцев.

А Владимир Зеленский высказался почему, по его мнению, украинцы все-таки вернутся из-за границы домой.

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