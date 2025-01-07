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Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

07 січня 2025 р. 10:33

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12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

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22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

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22:32 Ігнатьєв заявив, що бізнес за пів року збудував 200 МВт СЕС

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20:23 Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

В Україні може виникнути гостра проблема з нестачею професійних кадрів після закінчення війни. Цьому додатково посприяють європейські програми возз'єднання українських сімей після війни.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив економіст Ігор Гарбарук. 

Українці масово виїжджатимуть за кордон

Ігор Гарбарук припустив, що найбільшою проблемою в Україні буде те, що після закінчення війни виникне дефіцит кадрів. 

Крім того, цьому посприяють і європейські програми з возз'єднання сімей, які стимулюватимуть українців виїжджати з України ближч едо рідних. 

"Це ключова проблема. Вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. Коли відкриються кордони, давайте будемо казати що це не є великим секретом, наші європейські партнери вже готуються до програми воз’єднання сімей. Все європейські уряди зроблять для того, щоб чоловіки возз'єдналися з сім'ями, але не тут, а там", — висловився Ігор Гарбарук. 

Нагадаємо, нещодавно Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов сказав, скільки зараз за кордоном перебуває українців. 

А Володимир Зеленський висловився чому, на його думку, українці все-таки повернуться з-за кордону додому. 

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13:43 У Курську атакували важливий воєнний об'єкт Росії, — ЦПД

13:35 У США є загиблі внаслідок потужної снігової бурі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:31 На каяку через кордон — на Одещині затримали екстремала

13:28 Ніби не січень — якою буде погода у Львові завтра

13:25 Сибіга озвучив суму допомоги Україні від Ісландії та нові угоди

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10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

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