Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

В Україні може виникнути гостра проблема з нестачею професійних кадрів після закінчення війни. Цьому додатково посприяють європейські програми возз'єднання українських сімей після війни.

Таку думку в ефірі Ранок.LIVE висловив економіст Ігор Гарбарук.

Українці масово виїжджатимуть за кордон

Ігор Гарбарук припустив, що найбільшою проблемою в Україні буде те, що після закінчення війни виникне дефіцит кадрів.

Крім того, цьому посприяють і європейські програми з возз'єднання сімей, які стимулюватимуть українців виїжджати з України ближч едо рідних.

"Це ключова проблема. Вона вже є на сьогоднішній день, вона є величезною, а буде ще більшою. Коли відкриються кордони, давайте будемо казати що це не є великим секретом, наші європейські партнери вже готуються до програми воз’єднання сімей. Все європейські уряди зроблять для того, щоб чоловіки возз'єдналися з сім'ями, але не тут, а там", — висловився Ігор Гарбарук.

Нагадаємо, нещодавно Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов сказав, скільки зараз за кордоном перебуває українців.

А Володимир Зеленський висловився чому, на його думку, українці все-таки повернуться з-за кордону додому.