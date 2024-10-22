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Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

Экономист ответил, получила ли налоговая информацию об украинцах

22 октября 2024 г. 16:24

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Экономист Сергей Фурса заявил, что налоговая пока не будет получать информацию об украинцах. Речь идет о той, которая принадлежит банковской тайне.

Об этом Сергей Фурса рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 22 октября.

Информация об украинцах для налоговой

Фурса отметил, что в Украине проблема с налогами остается значительной. По его словам, многие граждане уклоняются от их уплаты через разные схемы, поэтому желание налоговой иметь эту информацию — вполне правильное.

Экономист подчеркивает, что налоговая нуждается в институциональной перезагрузке для получения доверия населения и функционирования как сервисная структура. В перспективе этот вопрос может стать важной составляющей реформ, требуемых Международным валютным фондом.

Напомним, украинцы обязаны платить налоги с доходов, однако для пенсионеров действуют некоторые исключения.

Также в Украине парламент утвердил закон, увеличивающий ставку военного сбора с 1,5% до 5%. Это означает, что работодатели будут платить 23% с заработной платы наемных работников по сравнению с предыдущими 19,5%.

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16:37 Генсек ООН собрался к Путину на саммит БРИКС — в МИД отреагировали

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