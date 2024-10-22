Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Економіст Сергій Фурса заявив, що податкова поки не буде отримувати інформацію про українців. Йдеться про ту, яка належить до банківської таємниці.

Про це Сергій Фурса розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Інформація про українців для податкової

Фурса зазначив, що в Україні проблема з податками залишається значною. За його словами, багато громадян ухиляються від їхньої сплати через різні схеми, тому бажання податкової мати цю інформацію — цілком правильне.

Економіст підкреслює, що податкова потребує інституційного перезавантаження для здобуття довіри населення та функціонування як сервісна структура. У перспективі це питання може стати важливою складовою реформ, які вимагатиме Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, українці мають обов'язок сплачувати податки з доходів, однак для пенсіонерів діють деякі винятки.

Також в Україні парламент затвердив закон, який збільшує ставку військового збору з 1,5% до 5%. Це означає, що роботодавці будуть сплачувати 23% із заробітної плати найманих працівників, порівняно з попередніми 19,5%.