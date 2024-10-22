Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців arrow
Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

22 жовтня 2024 р. 16:24

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні

Економіст Сергій Фурса заявив, що податкова поки не буде отримувати інформацію про українців. Йдеться про ту, яка належить до банківської таємниці.

Про це Сергій Фурса розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 22 жовтня.

Інформація про українців для податкової

Фурса зазначив, що в Україні проблема з податками залишається значною. За його словами, багато громадян ухиляються від їхньої сплати через різні схеми, тому бажання податкової мати цю інформацію — цілком правильне.

Економіст підкреслює, що податкова потребує інституційного перезавантаження для здобуття довіри населення та функціонування як сервісна структура. У перспективі це питання може стати важливою складовою реформ, які вимагатиме Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, українці мають обов'язок сплачувати податки з доходів, однак для пенсіонерів діють деякі винятки. 

Також в Україні парламент затвердив закон, який збільшує ставку військового збору з 1,5% до 5%. Це означає, що роботодавці будуть сплачувати 23% із заробітної плати найманих працівників, порівняно з попередніми 19,5%.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

17:27 Збиватиме з ніг — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечний вітер завтра

17:26 З початку повномасштабної війни жоден посадовець МСЕК не сів у в'язницю — аналіз ЕП

17:25 Бутусов зробив гучну заяву про великі втрати у війську від СЗЧ

17:13 Генпрокурор Костін пішов у відставку

16:59 Корупція у МСЕК — Зеленський провів засідання РНБО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:56 Одеситам варто підготуватися — прогноз погоди на середу, 23 жовтня

16:45 Львів посів перше місце в Україні за вартістю купівлі нерухомості — статистика ЛУН

16:39 В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів

16:37 Генсек ООН зібрався до Путіна на саміт БРІКС — у МЗС відреагували

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

17:27 Збиватиме з ніг — в Укргідрометцентрі попередили про небезпечний вітер завтра

17:26 З початку повномасштабної війни жоден посадовець МСЕК не сів у в'язницю — аналіз ЕП

17:25 Бутусов зробив гучну заяву про великі втрати у війську від СЗЧ

17:13 Генпрокурор Костін пішов у відставку

16:59 Корупція у МСЕК — Зеленський провів засідання РНБО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:56 Одеситам варто підготуватися — прогноз погоди на середу, 23 жовтня

16:45 Львів посів перше місце в Україні за вартістю купівлі нерухомості — статистика ЛУН

16:39 В Третій штурмовій показали кадри ліквідації окупантів

16:37 Генсек ООН зібрався до Путіна на саміт БРІКС — у МЗС відреагували

16:08 Екологічна загроза — на Одещині незаконно розорюють береги ріки

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

Text

16:24 Економіст відповів, чи отримала податкова інформацію про українців

Text

16:22 СБУ займеться ботами та акаунтами в Telegram, які поширюють фейки про ТЦК, — Савчук

Text

13:18 Таємні переговори з Росією та скандали у МСЕК — ефір День.LIVE

Text

13:03 Реформа МСЕК — Савчук повідомила, скільки парламентарів підтримують зміни

Text

12:27 Нардепка Савчук відповіла, як розв'язати проблеми з МСЕК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Умєров розповів подробиці таємних переговорів з Росією — ефір Ранок.LIVE

21 жовтня 2024
Text

23:17 Бахматов назвав вартість незавершених будівництв у Києві

Text

22:39 Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Text

21:36 Нардеп пояснив, чому корупціонери в Україні не бояться покарання

Text

18:18 Експерт спрогнозував зимовий дефіцит електроенергії в Україні