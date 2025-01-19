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Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

19 января 2025 г. 8:27

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

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12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
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19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

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08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Доктор экономических наук Игорь Липсиц убежден, что Соединенные Штаты готовят аферу с криптовалютами. На это ориентированы действия новоизбранного президента Дональда Трампа, в частности давление на Канаду и Гренландию.

Об этом Липсиц сказал в эфире Вечір.LIVE.

США готовят аферу с криптовалютой

''Трамп еще не зашел в Белый дом, а уже диктует Канаде, что она должна присоединиться. Говорит, что захватит Панамский канал, чтобы китайцы не контролировали проход кораблей. Он пытается присоединить Гренландию, чтобы контролировать пути в ледовых широтах. Это все другая модель, не та, которую мы видели последние 50 лет", — считает эксперт.

Липсиц подчеркнул, что эта ситуация очень сложная, поскольку многие страны хранят в США золотовалютные резервы. Это наиболее безопасный и надежный вариант.

"Будет очень большая афера с криптовалютами. Все поверят, что американцы обеспечат безопасность криптовалют, но они будут обмануты, американцы всех кинут", — пояснил Липсиц.

Ранее мы писали, что Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP. Это произошло всего лишь за несколько дней до его инаугурации на второй срок.

Напоминаем, что программа инаугурации Дональда Трампа была пересмотрена. Как и было запланировано, торжества состоятся в понедельник, 20 января, но впервые за 40 лет церемония инаугурации главы Белого дома пройдет в помещении.

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23:37 Стало известно, когда Магучих вернется в спорт

23:32 В Киеве и областях объявили воздушную тревогу

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

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21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

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18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок