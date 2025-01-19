Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Доктор экономических наук Игорь Липсиц убежден, что Соединенные Штаты готовят аферу с криптовалютами. На это ориентированы действия новоизбранного президента Дональда Трампа, в частности давление на Канаду и Гренландию.

Об этом Липсиц сказал в эфире Вечір.LIVE.

США готовят аферу с криптовалютой

''Трамп еще не зашел в Белый дом, а уже диктует Канаде, что она должна присоединиться. Говорит, что захватит Панамский канал, чтобы китайцы не контролировали проход кораблей. Он пытается присоединить Гренландию, чтобы контролировать пути в ледовых широтах. Это все другая модель, не та, которую мы видели последние 50 лет", — считает эксперт.

Липсиц подчеркнул, что эта ситуация очень сложная, поскольку многие страны хранят в США золотовалютные резервы. Это наиболее безопасный и надежный вариант.

"Будет очень большая афера с криптовалютами. Все поверят, что американцы обеспечат безопасность криптовалют, но они будут обмануты, американцы всех кинут", — пояснил Липсиц.

Ранее мы писали, что Трамп представил свой официальный мемкоин на базе блокчейна Solana под названием $TRUMP. Это произошло всего лишь за несколько дней до его инаугурации на второй срок.

Напоминаем, что программа инаугурации Дональда Трампа была пересмотрена. Как и было запланировано, торжества состоятся в понедельник, 20 января, но впервые за 40 лет церемония инаугурации главы Белого дома пройдет в помещении.