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Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

19 січня 2025 р. 08:27

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Доктор економічних наук Ігор Ліпсіц переконаний, що Сполучені Штати готують аферу з криптовалютами. На це орінтовані дії новообраного президента Дональда Трампа, зокрема тиск на Канаду і Гренландію.

Про це Ліпсіц сказав в ефірі Вечір.LIVE.

США готують аферу з криптовалютою

"Трамп ще не зайшов у Білий дім, а вже диктує Канаді, що вона має приєднатися. Говорить, що захопить Панамський канал, щоб китайці не контролювали прохід кораблів. Він намагається приєднати Гренландію, щоб контролювати шляхи в льодових широтах. Це все інша модель, не та, яку ми бачили останні 50 років", — вважає експерт.

Ліпсіц наголосив, що ця ситуація дуже складна, оскільки багато країн зберігають у США золотовалютні резерви. Це найбільш безпечний і надійний варіант.

"Буде дуже велика афера з криптовалютами. Всі повірять, що американці забезпечать безпеку криптовалют, але вони будуть обмануті, американці всіх кинуть", — пояснив Ліпсіц.

Раніше ми писали, що Трамп представив свій офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $TRUMP. Це відбулося всього лише за кілька днів до його інавгурації на другий термін.

Нагадуємо, що програму інавгурації Дональда Трампа було переглянуто. Як і було заплановано, урочистості відбудуться в понеділок, 20 січня, але вперше за 40 років церемонія інавгурації очільника Білого дому пройде у приміщенні.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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