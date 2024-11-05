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Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

5 ноября 2024 г. 22:06

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

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20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

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14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

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14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

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13:08 Удар по Запорожью и сбивание ракет над Украиной — эфир День.LIVE

Экономист Игорь Липсиц сообщил, что в Китае полностью запретили криптовалюту. Теперь ее использование считается уголовным преступлением.

Об этом Липсиц рассказал в эфире Вечер.LIVE во вторник, 5 ноября.

Китай запретил криптовалюту

Липсиц подчеркнул, что такой запрет помогает поддерживать стабильность юаня.

"Но какие-то мелкие операции будут происходить, вкладываться в крипту как в инвестиции крайне рискованно", — объяснил Липсиц.

Эксперт также добавил, что, скорее всего, мелкие операции с криптовалютой будут проходить и дальше. Но это станет слишком рискованным бизнесом.

"Здесь 50/50 — можно выиграть, а можно и проиграть", — считает Липсиц.

В свою очередь, Украина готовится к легализации криптовалют, которая ожидается в первой половине 2025 года. Никаких льгот для криптовалютных сделок не предусматривается.

Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов.

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19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

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19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

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