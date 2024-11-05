Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Экономист Игорь Липсиц сообщил, что в Китае полностью запретили криптовалюту. Теперь ее использование считается уголовным преступлением.

Об этом Липсиц рассказал в эфире Вечер.LIVE во вторник, 5 ноября.

Китай запретил криптовалюту

Липсиц подчеркнул, что такой запрет помогает поддерживать стабильность юаня.

"Но какие-то мелкие операции будут происходить, вкладываться в крипту как в инвестиции крайне рискованно", — объяснил Липсиц.

Эксперт также добавил, что, скорее всего, мелкие операции с криптовалютой будут проходить и дальше. Но это станет слишком рискованным бизнесом.

"Здесь 50/50 — можно выиграть, а можно и проиграть", — считает Липсиц.

В свою очередь, Украина готовится к легализации криптовалют, которая ожидается в первой половине 2025 года. Никаких льгот для криптовалютных сделок не предусматривается.

Напомним, в Германии правоохранители завершили продажу почти 50 000 конфискованных биткоинов.