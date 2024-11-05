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Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

05 листопада 2024 р. 22:06

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22:06 Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

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20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

Text

19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

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19:00 Готовність Києва до опалювального сезону — ток-шоу Київський час

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18:11 Новий наступ росіян та вибори в США — ефір Вечір.LIVE

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Економіст Ігор Ліпсіц повідомив, що у Китаї повністю заборонили криптовалюту. Тепер її використання вважається кримінальним злочином.

Про це Ліпсіц розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 5 листопада.

Китай заборонив криптовалюту

Ліпсіц наголосив, що така заборона допомагає підтримувати стабільність юаня.

"Але якісь дрібні операції відбуватимуться, вкладатися в крипту як в інвестиції вкрай ризиковано", — пояснив Ліпсіц.

Експерт також додав, що, скоріш за все, дрібні операції з криптовалютою відбуватимуться і в подальшому. Але це стане надто ризикованим бізнесом.

"Тут 50/50 — можна виграти, а можна і програти", — вважає Ліпсіц.

В свою чергу, Україна готується до легалізації криптовалют, яка очікується в першій половині 2025 року. Жодних пільг для криптовалютних операцій не передбачається.

Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів.

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21:31 Джерело повідомило, що у Карпат одні з найбільших зарплат в УПЛ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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20:37 Вибори в США — влада посилює заходи безпеки

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19:50 У Шевченківській РДА пояснили причину затримок опалення у Києві

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19:24 Нардеп спрогнозував наслідки нового закону щодо зберігання дров

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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