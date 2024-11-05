Економіст пояснив, чому Китай заборонив криптовалюту

Економіст Ігор Ліпсіц повідомив, що у Китаї повністю заборонили криптовалюту. Тепер її використання вважається кримінальним злочином.
Про це Ліпсіц розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 5 листопада.
Китай заборонив криптовалюту
Ліпсіц наголосив, що така заборона допомагає підтримувати стабільність юаня.
"Але якісь дрібні операції відбуватимуться, вкладатися в крипту як в інвестиції вкрай ризиковано", — пояснив Ліпсіц.
Експерт також додав, що, скоріш за все, дрібні операції з криптовалютою відбуватимуться і в подальшому. Але це стане надто ризикованим бізнесом.
"Тут 50/50 — можна виграти, а можна і програти", — вважає Ліпсіц.
В свою чергу, Україна готується до легалізації криптовалют, яка очікується в першій половині 2025 року. Жодних пільг для криптовалютних операцій не передбачається.
Нагадаємо, у Німеччині правоохоронці завершили продаж майже 50 000 конфіскованих біткоїнів.