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Звонок Трампа Путину и Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Звонок Трампа Путину и Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

19 мая 2025 г. 17:50

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В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего он позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, в этот день ожидается еще один разговор между Трампом и Зеленским.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;
  • политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;
  • генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос;
  • авиационный эксперт Константин Криволап;
  • соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс;
  • министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Трамп в третий раз поговорит с Путиным по телефону, а затем — с Зеленским;
  • Австрия призвала ЕС начать взаимодействовать со странами БРИКС, чтобы завершить войну в Украине, — Politico;
  • Путин убежден, что до конца года ВС РФ смогут сломать украинскую оборону и полностью захватить 4 области, — Bloomberg;
  • €150 млрд для перевооружения Европы и помощи Украине — ЕС согласовал создание крупного фонда;
  • 30 военных осудили за взяточничество в Украине с начала 2022 года, — Офис генпрокурора.

Отметим, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что Америка может выйти из переговоров по окончанию войны в Украине.

В то же время Трамп выразил надежду, что все же после его разговора с Зеленским и Путиным удастся достичь прекращения огня.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

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21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона