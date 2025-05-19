Звонок Трампа Путину и Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего он позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, в этот день ожидается еще один разговор между Трампом и Зеленским.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 19 мая.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко;

политолог, кандидат философских наук Андрей Городницкий;

генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины, первый заместитель Командующего Сил специальных операций ВСУ (2016-2019 гг.) Сергей Кривонос;

авиационный эксперт Константин Криволап;

соруководитель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, украинский общественный деятель, деятель украинского еврейского движения Иосиф Зисельс;

министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева.

О чем будут говорить в эфире Вечір.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Трамп в третий раз поговорит с Путиным по телефону, а затем — с Зеленским;

Австрия призвала ЕС начать взаимодействовать со странами БРИКС, чтобы завершить войну в Украине, — Politico;

Путин убежден, что до конца года ВС РФ смогут сломать украинскую оборону и полностью захватить 4 области, — Bloomberg;

€150 млрд для перевооружения Европы и помощи Украине — ЕС согласовал создание крупного фонда;

30 военных осудили за взяточничество в Украине с начала 2022 года, — Офис генпрокурора.

Отметим, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс предположил, что Америка может выйти из переговоров по окончанию войны в Украине.

В то же время Трамп выразил надежду, что все же после его разговора с Зеленским и Путиным удастся достичь прекращения огня.