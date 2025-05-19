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Дзвінок Трампа Путіну і Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Дзвінок Трампа Путіну і Зеленському — ефір Вечір.LIVE

19 травня 2025 р. 17:50

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Дзвінок Трампа Путіну і Зеленському — ефір Вечір.LIVE

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У понеділок, 19 травня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським, після чого він зателефонував російському диктатору Володимир Путіну. Зокрема, цього дня очікується ще одна розмова між Трампом і Зеленським.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 19 травня.

Гості ефіру Вечір.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • народний депутат України від партії "Слуга народу", член Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко;
  • політолог, кандидат філософських наук Андрій Городницький;
  • генерал-майор запасу Збройних сил України, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016–2019 рр.) Сергій Кривонос;
  • авіаційний експерт Костянтин Криволап;
  • співкерівник Асоціації єврейських організацій і громад України, український громадський діяч, діяч українського єврейського руху Йосиф Зісельс;
  • міністр соціальної політики (2016-2019 рр.) Андрій Рева.

Про що говоритимуть в ефірі Вечір.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Трамп утретє поговорить з Путіним телефоном, а потім — із Зеленським;
  • Австрія закликала ЄС почати взаємодіяти з країнами БРІКС, щоб завершити війну в Україні, — Politico;
  • Путін переконаний, що до кінця року ЗС РФ зможуть зламати українську оборону та повністю захопити 4 області, — Bloomberg;
  • €150 млрд для переозброєння Європи та допомоги Україні — ЄС погодив створення великого фонду;
  • 30 військових засудили за хабарництво в Україні з початку 2022 року, — Офіс генпрокурора.

Зазначимо, що нещодавно віцепрезидент США Джей Ді Венс припустив, що Америка може вийти із переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Водночас Трамп висловив сподівання, що все ж таки після його розмови із Зеленським та Путіним вдасться досягнути припинення вогню.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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