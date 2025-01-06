Дунда заявил, повлияет ли отставка Трюдо на отношения с Украиной

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что собирается уходить в отставку. Такое решение не должно негативно повлиять на отношения Украины и Канады.

Об этом заявил народный депутат Олег Дунда в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 6 января.

Влияет ли на Украину отставка Трюдо

Как отметил Дунда, отставка Трюдо не должна каким-либо образом повлиять на Украину. Он объяснил это тем, что оппозиция — это консервативная партия, которая также является сторонником и партнером союзников в Украине, возможно, даже больше, чем партия Трюдо.

"Мы проводили в конце того года мероприятие свободных постнародов Российской империи, и одним из организаторов как раз были в Канаде, в Отаве, в парламенте Канады, как раз была и консервативная партия, поэтому в данном случае, возможно, в каком-то смысле для нас будет и легче, и лучше", — сказал Дунда.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо может покинуть пост лидера правящей Либеральной партии Канады после девяти'яти лет пребывания на посту. Сейчас уже известна причина такого решения.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп жестоко пошутил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и предложил стать стране 51-м штатом Соединенных Штатов Америки.