Дунда заявив, чи вплине відставка Трюдо на відносини з Україною

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що збирається йти у відставку. Таке рішення не має негативно вплинути на стосунки України та Канади.

Про це заявив народний депутат Олег Дунда в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 6 січня.

Чи вплине на Україну відставка Трюдо

Як зазначив Дунда, відставка Трюдо не має будь-яким чином вплинути на Україну. Він пояснив це тим, що опозиція — це консервативна партія, яка також є прихильником і партнером союзників в Україні, можливо, навіть більше, ніж партія Трюдо.

"Ми проводили наприкінці того року захід вільних постнародів Російської імперії, і одним із організаторів якраз були в Канаді, в Отаві, в парламенті Канади, якраз була і консервативна партія, тому в даному випадку, можливо, в якомусь сенсі для нас буде і легше, і краще", — сказав Дунда.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо може залишити пост лідера правлячої Ліберальної партії Канади після дев'яти років перебування на посаді. Наразі вже відома причина такого рішення.

Новообраний президент США Дональд Трамп жорстоко пожартував з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та запропонував стати країні 51-м штатом Сполучених Штатів Америки.