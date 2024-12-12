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Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

Дунда ответил, будут ли на инаугурации в США украинские нардепы

12 декабря 2024 г. 17:43

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Инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Уже есть приглашение на мероприятие для украинской делегации.

Это прокомментировал народный депутат Олег Дунда в эфире День.LIVE.

Инаугурация Трампа

"Для Зеленского не знаю есть ли приглашение, но я убежден, что украинские политики будут на инаугурации и более того, уже начали поступать эти приглашения. Кажется, два дня назад пришло мне, но я туда не поеду, не считаю целесообразным", — рассказал он.

По мнению Дунды, 20 января ничего не изменится, а реальное окно возможностей для Украины откроется уже где-то в середине февраля, когда станет понятно новой команде, которая возглавит США, с кем они имеют дело.

"Тогда будут разговаривать с украинской делегацией, какие другие пути принуждения можно использовать против РФ для справедливого мира", — отметил нардеп.

Напомним, Трамп пригласил президента Китая Си Цзиньпина присутствовать на инаугурации в январе 2025 года.

А Reuters писало, что Трамп планирует серьезно изменить политику США в течение нескольких часов после вступления на должность.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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