Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться 20 січня 2025 року. Уже є запрошення на захід для української делегації.

Це прокоментував народний депутат Олег Дунда в ефірі День.LIVE.

Інавгурація Трампа

"Для Зеленського не знаю чи є запрошення, але я переконаний що українські політики будуть на інавгурації і ба більше, вже почали надходити ці запрошення. Здається, два дні тому надійшло до мене, але я туди не поїду, не вважаю за доцільним", — розповів він.

На думку Дунди, 20 січня нічого не зміниться, а реальне вікно можливостей для України відкриється вже десь в середині лютого, коли стане зрозуміло для нової команди, яка очолить США, з ким вони мають справу.

"Тоді будуть розмовляти з українською делегацією, які інші шляхи примусу можна використати проти РФ для справедливого миру", — зауважив нардеп.

Нагадаємо, Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна бути присутнім на інавгурації у січні 2025 року.

А Reuters писало, що Трамп планує серйозно змінити політику США протягом декількох годин після вступу на посаду.