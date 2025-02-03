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Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

3 февраля 2025 г. 13:06

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13:06 Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

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08:00 Конец войны и выборы в Украине — эфир Ранок.LIVE

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17:50 В Киеве прошла акция "Free Azov" — болезненные истории участников

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20:32 Пограничники раскрыли причины возвращения на службу после СОЧ

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18:43 Принудительное возвращение из-за границы — что думают одесситы

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18:40 В центре Львова горожане собрались на акцию Free Azov

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Сегодня в эфире День.LIVE говорим о заявлениях относительно будущих переговоров РФ и Украины и торговой войне США. Также речь пойдет об аудите Агентства оборонных закупок.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:

  • Трамп заявил о предстоящих переговорах с РФ и Украиной.
  • Агентство USAID будет ликвидировано и не подлежит восстановлению, — Маск.
  • Минобороны провело аудит Агентства оборонных закупок.
  • Торговая война США против Канады, Мексики и Китая.
  • Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, а не временной мерой, — Гетманцев.
  • В селах на ВОТ Херсонщины оккупанты забирают землю у людей без российского гражданства.

Гости сегодняшнего эфира:

  • кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
  • офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;
  • политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
  • исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, как сообщали СМИ, администрация Трампа хочет инициировать встречи и переговоры с Украиной и Россией. Сделать это планируют в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что проведение переговоров с Россией без участия Украины может быть "очень опасным". По его словам, Кремль не заинтересован в диалоге о мире.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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