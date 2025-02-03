Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о заявлениях относительно будущих переговоров РФ и Украины и торговой войне США. Также речь пойдет об аудите Агентства оборонных закупок.
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О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:
- Трамп заявил о предстоящих переговорах с РФ и Украиной.
- Агентство USAID будет ликвидировано и не подлежит восстановлению, — Маск.
- Минобороны провело аудит Агентства оборонных закупок.
- Торговая война США против Канады, Мексики и Китая.
- Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, а не временной мерой, — Гетманцев.
- В селах на ВОТ Херсонщины оккупанты забирают землю у людей без российского гражданства.
Гости сегодняшнего эфира:
- кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;
- офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;
- политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;
- политолог Владимир Фесенко;
- политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
- исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Напомним, как сообщали СМИ, администрация Трампа хочет инициировать встречи и переговоры с Украиной и Россией. Сделать это планируют в ближайшее время.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что проведение переговоров с Россией без участия Украины может быть "очень опасным". По его словам, Кремль не заинтересован в диалоге о мире.