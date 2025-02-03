Дуда заявил об участии Польши в переговорах, — эфир День.LIVE

Сегодня в эфире День.LIVE говорим о заявлениях относительно будущих переговоров РФ и Украины и торговой войне США. Также речь пойдет об аудите Агентства оборонных закупок.

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О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждаем такие темы:

Трамп заявил о предстоящих переговорах с РФ и Украиной.

Агентство USAID будет ликвидировано и не подлежит восстановлению, — Маск.

Минобороны провело аудит Агентства оборонных закупок.

Торговая война США против Канады, Мексики и Китая.

Финансовый мониторинг карточных переводов будет постоянным процессом, а не временной мерой, — Гетманцев.

В селах на ВОТ Херсонщины оккупанты забирают землю у людей без российского гражданства.

Гости сегодняшнего эфира:

кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин" Алексей Буряченко;

офицер ВСУ, руководитель БФ "Мир и Ко" Мирослав Гай;

политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун;

политолог Владимир Фесенко;

политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;

исполнительный директор, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Напомним, как сообщали СМИ, администрация Трампа хочет инициировать встречи и переговоры с Украиной и Россией. Сделать это планируют в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что проведение переговоров с Россией без участия Украины может быть "очень опасным". По его словам, Кремль не заинтересован в диалоге о мире.