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Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

03 лютого 2025 р. 13:06

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16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

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13:15 Важлива зустріч Рютте по війні в Україні — ефір Новини.LIVE

Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

08:00 Кінець війни і вибори в Україні — ефір Ранок.LIVE

2 лютого 2025
Text

17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

1 лютого 2025
Text

20:32 Прикордонники розкрили причини повернення на службу після СЗЧ

Text

18:43 Примусове повернення з-за кордону — що думають одесити

Text

18:40 У центрі Львова містяни зібралися на акцію Free Azov

31 січня 2025
Text

17:50 ЗСУ знищили важливу ціль під Курськом — ефір Вечір.LIVE

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16:59 Як живуть кияни на Рибному хуторі — репортаж Новини.LIVE

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16:30 Військовий пояснив, як СЗЧ впливає на настрої бійців

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про заяви щодо майбутніх переговорів РФ та України та торгівельну війну США. Також мова йтиме про аудит Агенції оборонних закупівель.

Подивитись ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюємо такі теми:

  • Трамп заявив про майбутні переговори з РФ та Україною.
  • Агенція USAID буде ліквідована та не підлягає відновленню, — Маск.
  • Міноборони провело аудит Агенції оборонних закупівель.
  • Торгівельна війна США проти Канади, Мексики та Китаю.
  • Фінансовий моніторинг карткових переказів буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом, — Гетманцев.
  • У селах на ТОТ Херсонщини окупанти забирають землю у людей без російського громадянства.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;
  • офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай;
  • політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;
  • політолог Володимир Фесенко;
  • політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;
  • виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа хоче ініціювати зустрічі та переговори з Україною й Росією. Зробити це планують найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що проведення переговорів з Росією без участі України може бути "дуже небезпечним". За його словами, Кремль не зацікавлений у діалозі про мир.

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13:56 Повернення із СЗЧ за загальною процедурою — що відомо

13:48 Чи можна зарядити смартфон зарядкою від ноутбука та навпаки

13:45 Новий рівень зарплат — у Раді спрогнозували зміни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Подарунок на весілля — скільки покласти в конверт у 2025 році

13:35 Закупівля Чехією снарядів для ЗСУ під загрозою, — FT

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Text

13:06 Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Text

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2 лютого 2025
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17:50 У Києві пройшла акція "Free Azov" — болючі історії учасників

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