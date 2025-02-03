Дуда заявив про участь Польщі в переговорах, — ефір День.LIVE

Сьогодні в ефірі День.LIVE говоримо про заяви щодо майбутніх переговорів РФ та України та торгівельну війну США. Також мова йтиме про аудит Агенції оборонних закупівель.

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Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюємо такі теми:

Трамп заявив про майбутні переговори з РФ та Україною.

Агенція USAID буде ліквідована та не підлягає відновленню, — Маск.

Міноборони провело аудит Агенції оборонних закупівель.

Торгівельна війна США проти Канади, Мексики та Китаю.

Фінансовий моніторинг карткових переказів буде постійним процесом, а не тимчасовим заходом, — Гетманцев.

У селах на ТОТ Херсонщини окупанти забирають землю у людей без російського громадянства.

Гості сьогоднішнього ефіру:

кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко;

офіцер ЗСУ, керівник БФ "Мир і Ко" Мирослав Гай;

політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун;

політолог Володимир Фесенко;

політичний експерт, президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада" Дмитро Васильєв;

виконавчий директор, експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Нагадаємо, як повідомляли ЗМІ, адміністрація Трампа хоче ініціювати зустрічі та переговори з Україною й Росією. Зробити це планують найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що проведення переговорів з Росією без участі України може бути "дуже небезпечним". За його словами, Кремль не зацікавлений у діалозі про мир.