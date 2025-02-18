Дуда выступил с заявлением после встречи с Келлогом — прямой эфир

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 18 февраля, встретился со спецпредставителем президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Политики обсудили ситуацию в Украине и будущие шаги международной поддержки.

После переговоров польский лидер выступил с заявлением, передают Новини.LIVE.

Встреча Дуды и Келлога

Сегодня в президентском дворце в Варшаве состоялась встреча Дуды с Келлогом. Польский лидер обозначил позицию страны относительно прекращения войны в Украине и подчеркнул, что Россия не может выиграть войну. В то же время он считает, что в переговорах по завершению должна участвовать сама Украина.

А по мнению Келлога, Европа не будет принимать непосредственного участия в переговорах, чтобы "избежать ошибок Минских соглашений". Также в Брюсселе он уверял, что никто не будет навязывать Украине условий мира.

TVP WILNO пишет, что визит Келлога является результатом "многолетних попыток" Дуды, направленных на налаживание тесного сотрудничества с США.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и России, но Украины на встрече не было.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких переговоров "об Украине без Украины" не должно быть.