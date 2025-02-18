Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 18 лютого, зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Політики обговорили ситуацію в Україні та майбутні кроки міжнародної підтримки.

Після перемовин польський лідер виступив із заявою, передають Новини.LIVE.

Зустріч Дуди та Келлога

Сьогодні у президентському палаці у Варшаві відбулася зустріч Дуди з Келлогом. Польський лідер окреслив позицію країни щодо припинення війни в Україні та наголосив, що Росія не може виграти війну. Водночас він вважає, що у переговорах щодо завершення повинна брати участь сама Україна.

А на думку Келлога, Європа не братиме безпосередньої участі в переговорах, аби "уникнути помилок Мінських угод". Також у Брюсселі він запевняв, що ніхто не буде нав'язувати Україні умов миру.

TVP WILNO пише, що візит Келлога є результатом "багаторічних спроб" Дуди, спрямованих на налагодження тісної співпраці з США.

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулися перемовини США та Росії, але України на зустрічі не було.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніяких переговорів "про Україну без України" не повинно бути.