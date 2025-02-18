Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір arrow
Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

18 лютого 2025 р. 17:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС

Президент Польщі Анджей Дуда у вівторок, 18 лютого, зустрівся зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Політики обговорили ситуацію в Україні та майбутні кроки міжнародної підтримки.

Після перемовин польський лідер виступив із заявою, передають Новини.LIVE.

Зустріч Дуди та Келлога

Сьогодні у президентському палаці у Варшаві відбулася зустріч Дуди з Келлогом. Польський лідер окреслив позицію країни щодо припинення війни в Україні та наголосив, що Росія не може виграти війну. Водночас він вважає, що у переговорах щодо завершення повинна брати участь сама Україна.

А на думку Келлога, Європа не братиме безпосередньої участі в переговорах, аби "уникнути помилок Мінських угод". Також у Брюсселі він запевняв, що ніхто не буде нав'язувати Україні умов миру.

TVP WILNO пише, що візит Келлога є результатом "багаторічних спроб" Дуди, спрямованих на налагодження тісної співпраці з США. 

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулися перемовини США та Росії, але України на зустрічі не було.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніяких переговорів "про Україну без України" не повинно бути.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:35 Субсидії з 1 березня — як індексація пенсій вплине на допомогу

18:27 У РФ сказали, хто представлятиме США у переговорах щодо України

18:25 Не гроші, а папір — які гривні підроблюють найчастіше

18:17 Третя штурмова показала ефектне знищення ворога — відео

18:16 Зеленський підвів результати зустрічі з Ердоганом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 На капремонт доріг Одещини витратять 181,8 мільйона

17:51 Зеленський заявив, що зброєю у війні не переможе жодна зі сторін

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

17:40 Пожежа в пансіонаті для літніх на Одещині — відкрили справу

17:37 Зеленський назвав умови закінчення війни

18:35 Субсидії з 1 березня — як індексація пенсій вплине на допомогу

18:27 У РФ сказали, хто представлятиме США у переговорах щодо України

18:25 Не гроші, а папір — які гривні підроблюють найчастіше

18:17 Третя штурмова показала ефектне знищення ворога — відео

18:16 Зеленський підвів результати зустрічі з Ердоганом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:15 На капремонт доріг Одещини витратять 181,8 мільйона

17:51 Зеленський заявив, що зброєю у війні не переможе жодна зі сторін

17:40 Пожежа в пансіонаті для літніх на Одещині — відкрили справу

17:37 Зеленський назвав умови закінчення війни

17:31 Зеленський висловився щодо переговорів без участі України

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

06:27 Продати чи зареєструвати — що робити з українськими авто в ЄС

16 лютого 2025

06:40 Гроші за брухт — які тарифи на чормет в Україні у лютому

15 лютого 2025

06:52 Експеримент на молоді — підводне каміння контракту для 18-річних

06:40 Ринок золота у лютому — нові тарифи у ломбардах України

14 лютого 2025

18:15 Гроші на війну — які країни купляють російський газ та чому

07:15 Війна за ринок ЄС — як Трамп хоче забрати у Росії "газову голку"

Text

17:50 Ердоган в Анкарі дещо запропонував Зеленському — ефір Вечір.LIVE

Text

17:34 Дуда виступив із заявою після зустрічі з Келлогом — прямий ефір

Text

15:26 Конференція Зеленського та Ердогана в Анкарі — пряма трансляція

Text

14:31 Зупинка роботи АЗС з 1 березня — Куюн пояснив, чому цього не буде

Text

13:58 Кошарна заявила, що удар по ЧАЕС міг спричинити викид радіації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:14 Ексголова МОЗ Скалецька пояснила, чому зросла кількість ГРВІ

Text

13:00 Нові подробиці угоди США для України — ефір День.LIVE

Text

09:15 Зустріч Келлога та фон дер Ляєн — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський відреагував на переговори США та РФ — ефір Ранок.LIVE

Text

00:12 Радіація на 300 років — експертка каже про ризики ударів по ЧАЕС