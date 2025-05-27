Дуда предупредил о мести РФ от Трампа — эфир Ранок.LIVE

Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что лидер США Дональд Трамп будет мстить России. При этом глава Белого дома рассматривает возможность введения санкций против Москвы уже на этой неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;

Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;

Кандидат политических наук Роман Кисленко;

Экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;

Министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева;

Журналист, политический аналитик Александр Бригинец;

Народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;

Председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3-го созыва (1998-2002 гг.), 4-го созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

В свою очередь лидер Франции Эмманюэль Макрон надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.