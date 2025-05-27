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Дуда предупредил о мести РФ от Трампа — эфир Ранок.LIVE

Дуда предупредил о мести РФ от Трампа — эфир Ранок.LIVE

27 мая 2025 г. 8:00

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Президент Польши Анджей Дуда предупредил, что лидер США Дональд Трамп будет мстить России. При этом глава Белого дома рассматривает возможность введения санкций против Москвы уже на этой неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 27 мая.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Командир добровольческого батальона "Грузинский легион" Мамука Мамулашвили;
  • Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк;
  • Кандидат политических наук Роман Кисленко;
  • Экономический эксперт Юрий Гаврилечко;
  • Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак;
  • Министр социальной политики (2016-2019 гг.) Андрей Рева;
  • Журналист, политический аналитик Александр Бригинец;
  • Народный депутат от партии "Батькивщина", первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • Председатель Киевской областной государственной администрации (2005-2006 гг.), народный депутат Украины 3-го созыва (1998-2002 гг.), 4-го созыва (2002-2005 гг.) Евгений Жовтяк.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе.

В свою очередь лидер Франции Эмманюэль Макрон надеется, что возмущение подтолкнет Штаты к более серьезным угрозам Кремлю.

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08:50 Субсидии на лето — кому не дадут без справки от Нафтогаза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:49 Россия ударила по жилому сектору в Сумах — ГСЧС показали фото

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