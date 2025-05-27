Дуда попередив про помсту РФ від Трампа — ефір Ранок.LIVE

Президент Польщі Анджей Дуда попередив, що лідер США Дональд Трамп влаштує Росії помсту. Водночас очільник Білого дому розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви вже цього тижня.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 27 травня.

Гості ефіру Ранок.LIVE

Сьогодні обговорювати важливі події й теми в Україні та світі будуть:

Командир добровольчого батальйону "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі;

Політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк;

Кандидат політичних наук Роман Кисленко;

Економічний експерт Юрій Гаврилечко;

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак;

Міністр соціальної політики (2016-2019 рр.) Андрій Рева;

Журналіст, політичний аналітик Олександр Бригинець;

Народний депутат від партії "Батьківщина", перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

Голова Київської обласної державної адміністрації (2005-2006 рр.), народний депутат України 3-го скликання (1998-2002 рр.), 4-го скликання (2002-2005 рр.) Євген Жовтяк.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії цього тижня.

Своєю чергою лідер Франції Емманюель Макрон сподівається, що обурення підштовхне Штати до більш серйозних погроз Кремлю.