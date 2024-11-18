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Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024 г. 8:00

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08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

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17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

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08:00 Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

Text

20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

Text

20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

Text

20:06 Сколько работников ТЦК не имеют боевого опыта — объяснение

Text

17:53 Работник ТЦК открыл огонь по человеку — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, нардеп Владимир Крейденко, представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, адвокат Владислав Михайленко, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев и начальник Червоноградской военной администрации Андрей Дяченко. В частности, они обсудят разрешение Украине бить по территории России дальнобойными ракетами.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют возвращение графиков отключения света в Украине после массированного российского обстрела.

Кроме того, они отреагируют на недовольство Офиса Президента относительно телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В эфире также будут аналитика самых важных событий, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, президент США Джо Байден впервые предоставил Украине разрешение использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Также 17 ноября оккупанты наносили удары по энергетическим объектам Украины, что привело к введению экстренных отключений света.

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17 ноября 2024
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14:50 Обломки "Циркона" упали на дом в Киеве — какие последствия

16 ноября 2024
Text

17:59 Медиков массово переводят в пехоту без подготовки, — Скороход

Text

05:44 Выборы в 2025 году проводить опасно — бывший глава ЦИК

15 ноября 2024
Text

23:20 Нардеп заявила, что украинцам продают пустые повестки

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20:38 Местная власть не реагировала на жалобы из спецшколы, — юрист

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20:13 В ЦИК ответили, ведется ли подготовка к выборам в Украине

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:17 Сколько уклонисты платят дельцам за побег за границу — ГПСУ