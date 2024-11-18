Разрешение Украине бить по РФ и цели ATACMS — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали первый заместитель СНБО (2008-2011) Степан Гавриш, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, политический эксперт Дмитрий Васильев, нардеп Владимир Крейденко, представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко, адвокат Владислав Михайленко, эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев и начальник Червоноградской военной администрации Андрей Дяченко. В частности, они обсудят разрешение Украине бить по территории России дальнобойными ракетами.

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Эфир Ранок.LIVE

Гости прокомментируют возвращение графиков отключения света в Украине после массированного российского обстрела.

Кроме того, они отреагируют на недовольство Офиса Президента относительно телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В эфире также будут аналитика самых важных событий, экспертные мнения и эксклюзивные комментарии.

Напомним, президент США Джо Байден впервые предоставил Украине разрешение использовать американское дальнобойное оружие для ударов по территории России.

Также 17 ноября оккупанты наносили удары по энергетическим объектам Украины, что привело к введению экстренных отключений света.