Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політичний експерт Дмитро Васильєв, нардеп Володимир Крейденко, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, адвокат Владислав Михайленко, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев та начальник Червоноградської військової адміністраці Андрій Дяченко. Зокрема, вони обговорять дозвіл Україні бити по території Росії далекобійними ракетами.

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Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують повернення графіків відключення світла в Україні після масованого російського обстрілу.

Крім того, вони відреагують на невдоволення Офісу Президента щодо телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з диктатором РФ Володимиром Путіним.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій, експертні думки та ексклюзивні коментарі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше надав Україні дозвіл використовувати американську далекобійну зброю для ударів по території Росії.

Також 17 листопада окупанти завдавали ударів по енергетичних об'єктах України, що призвело до запровадження екстрених відключень світла.