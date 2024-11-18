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Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2024 р. 08:00

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08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

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08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2024
Text

14:50 Уламки "Циркона" впали на будинок у Києві — які наслідки

16 листопада 2024
Text

17:59 Медиків масово переводять у піхоту без підготовки, — Скороход

Text

05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

15 листопада 2024
Text

23:20 Нардепка заявила, що українцям продають пусті повістки

Text

20:38 Влада не реагувала на скарги зі спецшколи під Тернополем, — юрист

Text

20:13 У ЦВК відповіли, чи триває підготовка до виборів в Україні

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20:06 Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду — пояснення

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17:53 Працівник ТЦК відкрив вогонь по людині — ефір Вечір.LIVE

Гостями ефіру Ранок.LIVE стали перший заступник РНБО (2008-2011) Степан Гавриш, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, політичний експерт Дмитро Васильєв, нардеп Володимир Крейденко, речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, адвокат Владислав Михайленко, експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев та начальник Червоноградської військової адміністраці Андрій Дяченко. Зокрема, вони обговорять дозвіл Україні бити по території Росії далекобійними ракетами.

Подивитися ефір Ранок.LIVE можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Ефір Ранок.LIVE

Гості прокоментують повернення графіків відключення світла в Україні після масованого російського обстрілу.

Крім того, вони відреагують на невдоволення Офісу Президента щодо телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з диктатором РФ Володимиром Путіним.

В ефірі також будуть аналітика найважливіших подій, експертні думки та ексклюзивні коментарі. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше надав Україні дозвіл використовувати американську далекобійну зброю для ударів по території Росії. 

Також 17 листопада окупанти завдавали ударів по енергетичних об'єктах України, що призвело до запровадження екстрених відключень світла.

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08:03 Чи можуть заблокувати банківські рахунки через штраф від ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК, бо забув дату — що вирішив суд

08:00 Виплати військовослужбовцям у грудні — чи зміниться розмір

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05:44 Вибори у 2025 році проводити небезпечно — колишній голова ЦВК

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