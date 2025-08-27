Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE arrow
Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

27 августа 2025 г. 18:01

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Text

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025
Text

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Text

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Text

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

24 августа 2025
Text

Независимость Украины и Евросоюз — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025
Text

17:52 Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, председатель Совета ВПЛ Киевской городской военной администрации Ольга Алтунина и народный артист Украины Остап Ступка.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

  • Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Кремль предложил "мирное решение" по Донецкой области;
  • Дональд Трамп убедил премьера Венгрии Виктора Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС;
  • Кабмин 27 августа разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут пересекать государственную границу во время действия военного положения. В то же время им при себе нужно иметь необходимые документы.

А директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил о рисках для мобилизации в Украине.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:26 Умер бывший футболист Днепра и Полесья

18:24 Россия стремится вести тайные переговоры с США об Украине

18:19 Переговоры в Эр-Рияде — Ермак назвал главные результаты

18:15 Запреты для рыбаков — за что можно получить штраф этой осенью

18:10 Море у побережья Одессы токсично — можно ли купаться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Прибыли бьют рекорды — какой агробизнес зарабатывает в 2025 году

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

17:49 Фейки о пересечении польской границы — детали от ЦПД

17:47 Лучшие подержанные авто до 5000 долларов с дешевым обслуживанием

17:45 Сырский назвал потери РФ в автотехнике с начала года — видео

18:26 Умер бывший футболист Днепра и Полесья

18:24 Россия стремится вести тайные переговоры с США об Украине

18:19 Переговоры в Эр-Рияде — Ермак назвал главные результаты

18:15 Запреты для рыбаков — за что можно получить штраф этой осенью

18:10 Море у побережья Одессы токсично — можно ли купаться

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:05 Прибыли бьют рекорды — какой агробизнес зарабатывает в 2025 году

17:49 Фейки о пересечении польской границы — детали от ЦПД

17:47 Лучшие подержанные авто до 5000 долларов с дешевым обслуживанием

17:45 Сырский назвал потери РФ в автотехнике с начала года — видео

17:35 Из Одесчины в Грузию новый паромный маршрут — какой именно

06:33 Отдых в Каролино-Бугазе на Одесчине — какая стоимость в сентябре

26 августа

06:33 Выезд для 24-летних украинцев — что думают об этом одесситы

25 августа

22:33 Украинская экономика во время войны — долги, инфляция и дефолт

24 августа

18:43 День Независимости с поля боя — борьба за страну идет ежедневно

16:38 Как одесситы отмечают День Независимости Украины — какие традиции

10:13 Поздравления с Днем Независимости от одесситов — какие пожелания

06:47 Свобода, культура и победа — независимость глазами одесситов

05:12 Олег Филимонов — независимость держит Украину во время войны

23 августа

06:33 День флага — что одесситы знают о государственном символе Украины

22 августа

21:33 Реформа ЖКХ — с чем столкнутся украинцы и какими будут тарифы

Text

18:01 Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Text

13:07 США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

Text

08:00 Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

26 августа
Text

17:52 Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Text

13:15 Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

США ожидают, что война закончится в 2025 году — эфир День.LIVE

27 августа 2025 г. 13:07
Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

Новости с фронта и выезд мужчин за границу — эфир Ранок.LIVE

27 августа 2025 г. 8:00
Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

Китай сделал неожиданное предложение Зеленскому — эфир Вечір.LIVE

26 августа 2025 г. 17:52
Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

Орбан угрожает, а Польша сокращает помощь — эфир День.LIVE

26 августа 2025 г. 13:15
Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

Новый дедлайн от Трампа и гарантии безопасности — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2025 г. 8:02
Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

Германия гарантирует помощь Украине — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 17:55
Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

Шокирующее заявление Трампа и ответ Лаврову — эфир День.LIVE

25 августа 2025 г. 13:12
Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

Громкое заявление Трампа и соглашение с Канадой — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации