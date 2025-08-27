Разрешение мужчинам до 22 лет ехать за границу — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали израильский журналист Сергей Ауслендер, депутат Киевского городского совета Андрей Витренко, председатель Совета ВПЛ Киевской городской военной администрации Ольга Алтунина и народный артист Украины Остап Ступка.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Среди тем эфира:

Спецпредставитель США Стив Уиткофф сообщил, что Кремль предложил "мирное решение" по Донецкой области;

Дональд Трамп убедил премьера Венгрии Виктора Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС;

Кабмин 27 августа разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет.

Напомним, мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут пересекать государственную границу во время действия военного положения. В то же время им при себе нужно иметь необходимые документы.

А директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник заявил о рисках для мобилизации в Украине.